الأمن العراقى: تدمير خندق لـ"داعش" وصهريجين محملين بالوقود فى صلاح الدين

بغداد أ ش أ

كشف مركز الإعلام الأمنى العراقى، عن تدمير خندق لـ"داعش" وصهريجين محملين بالوقود فى محافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الإثنين، عن بيان للمركز الإعلامى قوله إن "قوة خاصة من الحشد الشعبى فى محور صلاح الدين نفذت عملية أمنية لتفتيش منطقة شرق حقول علاس بإسناد من طيران الجيش".

وأضاف أن القوة تمكنت خلال العملية من "تدمير خندق مدرع لعصابات داعش وصهريجين محملين بالقود ومهيئين للتهريب، فضلا عن عدد من العبوات الناسفة ومواد لوجستية"، بالإضافة إلى تدمير الطرق الخاصة بالتهريب.