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الإثنين، 04 يونيو 2018 08:29 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 04 يونيو 2018 08:24 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، منها، موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات والمعاشات، إضافة إلى قرار جمهورى باستمرار المحافظين ونوابهم فى أداء عملهم لحين اختيار بدلاء لهم، وإعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى نهائيات كأس العالم واستبعاد 6 لاعبين.

 

عبد الفتاح السيسى

قرار جمهورى باستمرار المحافظين ونوابهم فى أداء عملهم لحين اختيار بدلاء لهم

 

 

شريف إسماعيل

الحد الأدنى للزيادة فى مرتبات الموظفين 225 جنيها شهريا

 

 

البنك المركزى

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.13 مليار دولار

 

 

غادة والى

وزارة التضامن تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ 750 جنيها

 

 

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وزير التعليم العالى يوافق على إنشاء مدينة لأبحاث وصناعة الإلكترونيات

 

 

السكة الحديد

السكة الحديد تعلن توفير 168 ألف مقعد إضافى بالقطارات خلال أجازة العيد

 

 

احمد-عماد-الدين-1

وزير الصحة يقرر تحمل الوزارة مصاريف حصول الأطباء على الماجستير والدكتوراة

 

 

عمر الرزاز

الملك عبد الله الثانى يقبل استقالة الملقى ويكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة أردنية جديدة

 

 

صورة منتخب مصر

23 لاعبا فى القائمة النهائية لمنتخب مصر استعداداً لكأس العالم.. استبعاد كوكا وضم الونش أبرز المفاجآت

 

 

 

الأرصاد
 

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

 

 

 


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