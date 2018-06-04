اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، منها، موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات والمعاشات، إضافة إلى قرار جمهورى باستمرار المحافظين ونوابهم فى أداء عملهم لحين اختيار بدلاء لهم، وإعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة فى نهائيات كأس العالم واستبعاد 6 لاعبين.

قرار جمهورى باستمرار المحافظين ونوابهم فى أداء عملهم لحين اختيار بدلاء لهم

الحد الأدنى للزيادة فى مرتبات الموظفين 225 جنيها شهريا

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.13 مليار دولار

وزارة التضامن تعلن زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ 750 جنيها

وزير التعليم العالى يوافق على إنشاء مدينة لأبحاث وصناعة الإلكترونيات

السكة الحديد تعلن توفير 168 ألف مقعد إضافى بالقطارات خلال أجازة العيد

وزير الصحة يقرر تحمل الوزارة مصاريف حصول الأطباء على الماجستير والدكتوراة

الملك عبد الله الثانى يقبل استقالة الملقى ويكلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة أردنية جديدة

23 لاعبا فى القائمة النهائية لمنتخب مصر استعداداً لكأس العالم.. استبعاد كوكا وضم الونش أبرز المفاجآت





الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة