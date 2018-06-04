إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى، جزئيًا عند الكيلو 127، لتركيب وتثبيت 10 كمرات فى كوبرى الفردان الشمالى، مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين فى الاتجاه القادم من بورسعيد – الإسماعيلية يومى الأربعاء والخميس من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 6 مساء.
كما أعلنت الإدارة عن تركيب الكمرات فى الاتجاه القادم من الإسماعيلية إلى بورسعيد، بالإضافة إلى تعيين الخدمات الامنية اللازمة فى منطقة الأعمال، علمًا أن عرض الطريق فى منطقة تنفيذ الأعمال 4 حارات فى كل اتجاه.
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