إصابة 42 من قوات الأمن الأردنى خلال أعمال الاحتجاجات بالمملكة

كتب سمير حسنى

قال اللواء حسين الحواتمة مدير الدرك الأردنى، إن هنالك عمليات تخريب واستهداف لقوات الدرك والشرطة وهذا أمر غير مقبول، مؤكدا أن دور الشرطة هو الحفاظ على المواطن الأردنى.

وأضاف مدير الدرك الأردنى، فى مؤتمر صحفى للتعليق على الاحتجاجات التى تشهدها البلاد منذ أيام، قائلا: "ننطلق فى ضبط النفس من مصدر قوة لا ضعف، ونتدرج فى القوة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ولا زلنا نتعامل بشكل سلمى مع المواطنين.

ومن جانبه، قال اللواء فاضل الحمود، مدير الأمن العام الأردنى، إن الملك عبد الله الثانى بن الحسين وجه باحتواء المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم ضمن الحدود التى يمنحها الدستور والقانون، مبينا أنه وبرغم محاولات الدفع المتكررة خلال الاحتجاجات إلا أن يد الأمن لم تمتد على أى مواطن.

وكشف مدير الأمن العام، عن إصابة 42 فى صفوف قوات الأمن خلال أعمال الاحتجاجات فى المملكة أغلبها بسبب العيارات النارية، مؤكدا ضبط 60 شخصاً اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات في المملكة بينهم 8 أشخاص من جنسيات غير عربية.