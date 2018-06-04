video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 42 من قوات الأمن الأردنى خلال أعمال الاحتجاجات بالمملكة

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:41 م
إصابة 42 من قوات الأمن الأردنى خلال أعمال الاحتجاجات بالمملكة اللواء حسين الحواتمة مدير الدرك الأردنى
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

قال اللواء حسين الحواتمة مدير الدرك الأردنى، إن هنالك عمليات تخريب واستهداف لقوات الدرك والشرطة وهذا أمر غير مقبول، مؤكدا أن دور الشرطة هو الحفاظ على المواطن الأردنى.

وأضاف مدير الدرك الأردنى، فى مؤتمر صحفى للتعليق على الاحتجاجات التى تشهدها البلاد منذ أيام، قائلا: "ننطلق فى ضبط النفس من مصدر قوة لا ضعف، ونتدرج فى القوة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ولا زلنا نتعامل بشكل سلمى مع المواطنين.

ومن جانبه، قال اللواء فاضل الحمود، مدير الأمن العام الأردنى، إن الملك عبد الله الثانى بن الحسين وجه باحتواء المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم ضمن الحدود التى يمنحها الدستور والقانون، مبينا أنه وبرغم محاولات الدفع المتكررة خلال الاحتجاجات إلا أن يد الأمن لم تمتد على أى مواطن.

وكشف مدير الأمن العام، عن إصابة 42 فى صفوف قوات الأمن خلال أعمال الاحتجاجات فى المملكة أغلبها بسبب العيارات النارية، مؤكدا ضبط 60 شخصاً اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات في المملكة بينهم 8 أشخاص من جنسيات غير عربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية الإمارات: "سيتجاوز الأردن هذه الأحداث بحكمة الملك"

الاردن

احتجاجات الاردن

الملك الاردنى

الملك عبدالله الثانى




لا تفوتك
ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

صور.. محافظة القاهرة تحيى قصر الأميرة خديجة بـ28 مليون جنيه.. عانى الإهمال لسنوات وتم إنقاذه من الانهيار.. وتعلن: تحويله لملتقى للأديان بعد عام.. والمحافظ: تمويله كمتحف سيرتكز على مشاركة مجتمعية ومنظمات دولية

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة