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الإثنين، 04 يونيو 2018 03:11 م
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إصابة 16 شخصا فى هجوم بكشمير الهندية

الإثنين، 04 يونيو 2018 01:54 م
إصابة 16 شخصا فى هجوم بكشمير الهندية الشرطة الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين، أن 16 شخصا على الأقل أصيبوا فى هجوم شنه مسلحون بالشطر الهندى من كشمير.

وقال مسئول بالشرطة المحلية - فى تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية - " أن مسلحين ألقوا قنبلة يدوية على شوبيان بمنطقة باتابورا، مما أسفر عن إصابة 12 مدنيا وأربعة من رجال الشرطة"، مضيفا أنه من بين المصابين فتاة صغيرة يقال أن حالتها خطيرة وهى بالمستشفى، فى حين يتلقى آخرون العلاج.

ويأتى هجوم المسلحين وسط توقف عمليات قوات الأمن الهندية ضد المسلحين فى كشمير خلال شهر رمضان.

ويعد هذا ثانى هجوم للمسلحين على قوات الأمن خلال اليومين الماضيين، فيما أصيب ثمانية أشخاص من بينهم أربعة من رجال القوات شبه العسكرية يوم أمس الأول فى أربعة هجمات بقنابل يدوية شنها مسلحون بأنحاء كشمير.

 


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