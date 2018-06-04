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إصابة شخص فى مشاجرة لخلافات عائلية بالمنوفية

الإثنين، 04 يونيو 2018 11:08 ص
إصابة شخص فى مشاجرة لخلافات عائلية بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى الباجور العام "هـ ح إ" سائق ومقيم دائرة مركز قويسنا مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس، وآخر قطعى سطحى بالصدر والفخذين وخدوش بالرقبة وأعلى البطن.

بالانتقال والفحص وسؤاله اتهم كل من، "ن م ع" بالمعاش وشقيقته "هـ" وزوجها "ع" لا يعلم باقى بياناته ومقيمين دائرة المركز، ولم يستجوبا لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب منع طليقته الثانية من مشاهدة كريمته "ش" المتواجدة معها بدائرة المركز .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه ولم يعلل سبب لذلك، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .


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