video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"إسرائيل والمثلية الجنسية"..أسلحة الديمقراطيين للفوز بالانتخابات الأمريكية

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:09 م
"إسرائيل والمثلية الجنسية"..أسلحة الديمقراطيين للفوز بالانتخابات الأمريكية حاكم نيويورك اندرو كومو
كتب: بيشوى رمزى
إضافة تعليق

فى الوقت الذى تقترب فيه العديد من الفعاليات الانتخابية فى الولايات المتحدة، سواء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس أو حكام الولايات، تبدو المنافسة على أشدها ليس فقط بين الأحزاب الأمريكية الرئيسية، ولكن أيضا فى الداخل الحزبى، سواء فى الحزب الديمقراطى أو الجمهورى، وهو ما يبدو واضحا فى الانتخابات التمهيدية بين أعضاء الحزب الديمقراطى للفوز بترشيح الحزب فى الانتخابات المقبلة.

إلا أن الملفت للنظر فى الانتخابات المقبلة هو وضع إسرائيل فى البرامج التى سوف يقدمها المرشحون الديمقراطيون، باعتبارها أحد النقاط المحورية التى يمكن من خلالها استقطاب أعداد كبيرة من الأصوات فى الانتخابات التمهيدية، أو حتى مزاحمة النفوذ الكبير الذى يحظى به الحزب الجمهورى بين اللوبى المؤيد لإسرائيل فى الداخل الأمريكى، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، فى خطوة حظت بإشادة كبيرة بين مؤيدى إسرائيل فى الداخل الأمريكى.

مغازلة صريحة..

ولعل مشاركة حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، في الاحتفال بيوم إسرائيل دليلا دامغا على أهمية دعم الكيان الصهيوني في الأجندة الانتخابية لمرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، التمهيدية داخل الحزب، للفوز بترشيحه خلال شهر سبتمبر المقبل لخوض الانتخابات على حكم الولاية، وفي تصريح له أثناء مشاركته في الاحتفال، قال كومو "نيويورك لم تكن نيويورك بدون الجالية اليهودية"، وهو ما يمكن رؤيته باعتباره مغازلة صريحة من المرشح الديمقراطى لولاية نيويورك للوبى المؤيد للكيان الصهيونى.

 

مأزق سياسى..

ويبدو أن مشاركة السياسى الأمريكى فى الاحتفال، وتصريحاته المثيرة للجدل جاءت لدحض بعض الدعايا الصهيونية التى حملت دعما صريحا للحزب الجمهورى فى الانتخابات القادمة، خاصة بعد قرار إدارة ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس رسميا فى الشهر الماضى، بحضور عدد من كبار الشخصيات الأمريكية، وعلى رأسهم إيفانكا، نجلة الرئيس الأمريكى، وزوجها جاريد كوشنر.

وربما كان حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية فى المدينة المقدسة، كان أحد القضايا التي وضعت الحزب الديمقراطى فى مأزق مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، نظرا لعدم حضور أى سياسى أمريكى من المنتمين إلى الحزب الديمقراطى فى الاحتفال، وهو ما دفع بعض الساسة الإسرائيليين إلى الحديث عن أن إسرائيل لم تعد تشغل سوى الحزب الجمهورى فى الولايات المتحدة.

سنثيا نيكسون
سنثيا نيكسون

 

سلاح المثلية

على الجانب الآخر، يبدو أن اسرائيل هى أحد أسلحة "كومو" فى مواجهة منافسته الديمقراطية، سنثيا نيكسون، والتى تسعى للفوز بثقة الديمقراطيين للترشح فى انتخابات التجديد النصفى، حيث أنها تحمل فى جعبتها سلاح المرأة، باعتبارها حال فوزها ستكون أول امرأة تفوز بهذا المنصب، بالإضافة إلى كونها مدافعة عن حقوق المثليين، وتعد نيكسون أحد الناشطات الليبراليات، والتى تعمل فى مجال التمثيل، حيث أنها بطلة مسلسل "الجنس والمدينة" وتسعى للفوز بالمنصب، لتكون أو إمرأة وأول مثلية يمكنها الفوز بهذا المنصب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ذا دايلى بيست: FBI استهدف برمجيات روسية خبيثة لها صلة بقرصنة الحزب الديمقراطى

صحف ألمانيا تعلن الحرب على إسرائيل.. 3 جرائد تحتفى بكتاب يفضح تل أبيب: احتلال فلسطين جزء من العقيدة الصهيونية العنصرية.. وفدى جريس لمجلة الحزب الديمقراطى الاجتماعى: عائد مبيعات الإصدار لمقاومى الاستيطان

الحزب الديمقراطى يتهم حملة ترامب وروسيا وويكيلكس بالتآمر للتأثير بانتخابات الرئاسة

رئيسة الحزب الديمقراطى السابقة سعت لاستبدال كلينتون كمرشحة بجو بايدن

مؤسس ويكيليكس: لا علاقة لموسكو باختراق بيانات الحزب الديمقراطى الأمريكى

نيويورك

الحزب الديمقراطي

أندرو كومو

سينثيا نيكسون

أخبار العالم

أخبار العالم الان




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة