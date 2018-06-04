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إرفاق نتائج تفريغ الكاميرات لواقعة اعتداء عاطل على فتيات بالجيزة بملف التحقيقات

الإثنين، 04 يونيو 2018 05:00 ص
إرفاق نتائج تفريغ الكاميرات لواقعة اعتداء عاطل على فتيات بالجيزة بملف التحقيقات مدير أمن الجيزة
كتب أحمد الجعفرى
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أرفقت النيابة العامة بجنوب الجيزة نتائج تفريغ كاميرات المراقبة التى التقطت واقعة اعتداء عاطل على فتيات وسيدات باستخدام سلاح أبيض، وإصابتهن فى مناطق حساسة من جسدهن.

 كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد تورط شخص مجهول فى الاعتداء على الفتيات والسيدات، بإصابتهن باستخدام سلاح أبيض في أماكن حساسة من أجسادهن أثناء سيرهن بالشوارع.

 وكشفت تحريات رجال المباحث عقب فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، وإجراء التحريات أن المتهم "عاطل" ويقيم بمنطقة ساقية مكى.

 وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، وأمناء الشرطة طارق عجورة ووائل جمال وطه عبد المنعم، من القبض عليه وبواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع اعتداء، حررمحضر بالواقعة، وتولت النيابة.

 


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