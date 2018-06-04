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الإثنين، 04 يونيو 2018 12:44 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم البنوك وأنباء الدمج تهيمن على السوق

الإثنين، 04 يونيو 2018 12:09 م
أسهم أوروبا ترتفع صباحا بدعم البنوك وأنباء الدمج تهيمن على السوق الأسهم الأوروبية
(رويترز)
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واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها اليوم الاثنين لترتفع بدعم من أسهم البنوك فى الوقت الذى تركز فيه الاهتمام من جديد على إبرام الصفقات بعد أسبوع زاخر بالتوترات السياسية فى إيطاليا وإسبانيا.

 

وطغت بيانات قوية جدا عن الوظائف الأمريكية صدرت يوم الجمعة على مخاوف المستثمرين من تصاعد الخلافات التجارية. واقتفى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى أثر ارتفاع الأسواق الآسيوية بفضل البيانات، ليصعد 0.6 بالمئة فى حين زاد المؤشر داكس الألمانى 0.8 بالمئة.

 

وقادت أنباء عمليات الدمج والاستحواذ، وخصوصا فى القطاع المالي، أكبر تحركات الأسهم. وكان نشاط إبرام الصفقات محركا رئيسيا لأسواق الأسهم العالمية هذا العام، وجاءت المملكة المتحدة بين أكثر الأسواق نشاطا من حيث الصفقات.

 

وقفز مؤشر قطاع البنوك 1.2 بالمئة، ليساهم بالقدر الأكبر فى إجمالى مكاسب السوق، حيث أخذ المستثمرون فى حسبانهم إبرام صفقات محتملة والبيانات الاقتصادية القوية.

 

وزادت أسهم أونى كريديت 3.5 بالمئة وسوسيتيه جنرال 2.6 بالمئة بعد أن ذكرت فايننشال تايمز أن البنكين يبحثان اندماجا يأمل الكثير من المستثمرين بأن يمهد الطريق لمزيد من الاندماج فى القطاع.

 

وخارج القطاع المالي، تصدر سهم إير فرانس المؤشر ستوكس بارتفاعه 4.8 بالمئة بعد أن قالت أكور للفنادق إنها تدرس شراء حصة فى شركة الطيران الفرنسية.

 

وانخفض سهم أكور 2.5 بالمئة بفعل هذه الأنباء.

 

 


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