أسعار النفط اليوم الاثنين 4-6-2018 برنت يسجل 75.69 دولارا للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين 4-6-2018، حيث هبط خام القياس العالمى مزيج برنت 1.26 دولار أو 1.6 % إلى 75.53 دولار للبرميل قبل أن يتعافى قليلا إلى 75.69 دولار .

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 65.41 دولار للبرميل. وكان العقد الأمريكي خسر نحو 3% الأسبوع الماضي، بعدما انخفض حوالى 5% فى الأسبوع السابق.

ارتفاع الإنتاج الأمريكى من النفط



ويأتى تراجع أسعار النفط بالتزامن مع تسجيل الإنتاج الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا في الوقت الذي تدرس فيه دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الإمدادات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أن إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفع في مارس إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسى شهرى.

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الحفر الأمريكية أضافت منصتي حفر نفطيتين في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو ، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015. وهذه المرة الثامنة في تسعة أسابيع التي يرتفع فيها عدد منصات الحفر.





وزراء النفط العرب يؤكدون على استنرار التعاون بين دول أوبك



فيماذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن وزراء نفط عرب أكدوا على الحاجة إلى استمرار التعاون بين اعضاء أوبك وكبار المنتجين الأخرين لتحقيق توازن في السوق.

والتقى وزراء النفط من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وسلطنة عمان، والأخيرة ليست عضوا في أوبك، يوم السبت في الكويت في اجتماع غير رسمي.





اجتماعا رسميا لأوبك لوضع سياسة لإنتاج النفط



وتعقد دول منظمة أوبك اجتماعا رسميا في 22 يونيو لوضع سياسة الإنتاج. ومن المتوقع ان توافق علي زيادة الإنتاج لتهدئة السوق وسط قلق حول الإمدادات من فنزويلا وإيرانوبعد أن أبدت واشنطن قلقها من أن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم، بحسب ما قالته مصادر مطلعة في أوبك لرويترز الشهر الماضي.

وناقشت السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات فنزويلا وتبديد المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيرانى.