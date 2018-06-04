video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 04 يونيو 2018 05:32 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط اليوم الاثنين 4-6-2018 برنت يسجل 75.69 دولارا للبرميل

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:55 م
أسعار النفط اليوم الاثنين 4-6-2018 برنت يسجل 75.69 دولارا للبرميل النفط
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين 4-6-2018، حيث هبط خام القياس العالمى مزيج برنت 1.26 دولار أو 1.6 % إلى 75.53 دولار للبرميل قبل أن يتعافى قليلا إلى 75.69 دولار .

 

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 65.41 دولار للبرميل. وكان العقد الأمريكي خسر نحو 3%  الأسبوع الماضي، بعدما انخفض حوالى 5% فى الأسبوع السابق.

 

ارتفاع الإنتاج الأمريكى من النفط
 

ويأتى تراجع أسعار النفط بالتزامن مع تسجيل الإنتاج الأمريكي مستوى قياسيا مرتفعا في الوقت الذي تدرس فيه دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زيادة الإمدادات.

 

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أن إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفع في مارس  إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسى شهرى. 

 

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الحفر الأمريكية أضافت منصتي حفر نفطيتين في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو ، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس  2015. وهذه المرة الثامنة في تسعة أسابيع التي يرتفع فيها عدد منصات الحفر. 


 

وزراء النفط العرب يؤكدون على استنرار التعاون بين دول أوبك
 

فيماذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن وزراء نفط عرب أكدوا على الحاجة إلى استمرار التعاون بين اعضاء أوبك وكبار المنتجين الأخرين لتحقيق توازن في السوق. 

والتقى وزراء النفط من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والجزائر وسلطنة عمان، والأخيرة ليست عضوا في أوبك، يوم السبت في الكويت في اجتماع غير رسمي. 


اجتماعا رسميا لأوبك لوضع سياسة لإنتاج النفط
 

وتعقد دول منظمة أوبك اجتماعا رسميا في 22 يونيو  لوضع سياسة الإنتاج. ومن المتوقع ان توافق علي زيادة الإنتاج لتهدئة السوق وسط قلق حول الإمدادات من فنزويلا وإيرانوبعد أن أبدت واشنطن قلقها من أن أسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم، بحسب ما قالته مصادر مطلعة في أوبك لرويترز الشهر الماضي. 

وناقشت السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات فنزويلا وتبديد المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيرانى.

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط تتراجع بفعل احتمالات زيادة الإمدادات العالمية

صادرات النفط الإيرانى فى أعلى مستوى منذ الاتفاق النووى عند 2.7 برميل يوميا

أسعار النفط اليوم السبت 2-6-2018 برنت يسجل 76.79 دولار للبرميل

أسعار النفط اليوم الجمعة 1-6- 2018 برنت يسجل 77.72 دولار للبرميل

النفط

اسعار النفط

اسعار النفط اليوم

اسعار النفط الخام

اسعار برنت

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

محمد الننى يقود الفراعنة فى الودية الأخيرة أمام بلجيكا

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة فى مادة الإحصاء

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن الإجابة الصحيحة لجمع كلمتى "قليل ودليل" بامتحان اللغة العربية.. المقدرون يقترحون بدائل لإعلاء مصلحة الطلاب.. والوزارة تعدل نموذج الإجابة وتسجيب لرغبة أولياء أمور "الدمج"

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

مفاجأة بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بـ"رشوة التموين".. 70 مليون جنيه تسببت فى سقوط المتهمين.. والنيابة تواجههم بأقوال الشهود والأوراق المضبوطة.. وتضارب أقوال المتهمين والكسب غير المشروع يحقق فى تضخم ثرواتهم

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

اعرفى إيه هو الجانجام.. وإزاى تلبسيه بطرق مختلفة فى الصيف السنادى

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

تعرف على خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان × 7 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة