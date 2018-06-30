BBC تعتذر لصحفية عن عدم مساواتها فى الأجر مع زملائها الذكور وتمنحها راتبا بأثر رجعى

كتبت: إنجى مجدى

تقدمت هيئة الإذاعة البريطانية BBC بإعتذار إلى صحفية كبيرة أستقالت من منصبها كرئيسة تحرير لخدمة الصين، فى يناير الماضى، إحتجاجا على عدم المساواة فى الأجر مع أقرانها من الذكور، وتعهدت الهيئة بمنحها فارق أجورها خلال سنوات عملها الماضية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، السبت، استقالت الصحفية كارى جراسى، من منصبها وعادت إلى غرفة الأخبار فى هيئة الإذاعة البريطانية فى لندن، منتقدة بشكل علنى هيئة الإذاعة بسبب تباين الأجور بين الموظفين الذكور والإناث. وقالت إنها حصلت على وعد بدفع أجر مساوٍ لواحد من نظرائها من الرجال ، لكن مراجعة عامة لمرتبات BBC أوضحت أنها تتقاضى أقل.

كانت جراسى بين العديد من الصحفيات الكبار الذين شكوا من التمييز منذ أن كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن رواتب موظفيها الأعلى أجرا، الامر الذى كشفت عن وجود تباينات كبيرة بين أجور كبار الرجال والنساء، وجاءت المراجعة وسط جدل فى بريطانيا حول الفجوات فى الأجور بين الجنسين على نطاق أوسع.

وكشف مطلب الحكومة بأن تنشر الشركات الكبرى فروقاتها الرسمية فى الأجور، أن الغالبية العظمى من الشركات تدفع للرجال أكثر من النساء. وفى بيان مشترك أمس الجمعة، قالت بى بى سى وجرايسى إنهما اتفقتا على "حل خلافاتهما"، واعترفت هيئة الإذاعة بأنها كانت تدفع للصحفية راتباً أقل مما تستحق، واعتذرت عن الأمر قائلة إنها ستمنحها أجرها المتأخر.

وأعلنت جراسى عن تبرعها بالمبلغ إلى جمعية Fawcett، وهى جمعية خيرية بريطانية معنية بحقوق المرأة، لإنشاء صندوق لتقديم المشورة القانونية للنساء بشأن مطالبات المساواة فى الأجر.