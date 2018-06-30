وفد سياحى أمريكى من الأصول المصرية يصل مطار القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم السبت، وفدا سياحيا أمريكيا من ذوى الأصول المصرية الجيل الثانى والثالث، وذلك لتفقد المعالم السياحية المصرية.

ووصل الوفد الذى يضم ما يقرب من 20 سائحا معظمهم من فئة الشباب إلى القاهرة، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك وعقب إنهاء إجراءات وصولهم استقلوا الأتوبيس الخاص بهم ليتوجهوا إلى الفندق.

وقالت مصادر، إن الوفد سيقوم بزيارة عدد من المعالم والمدن السياحية سواء القاهرة أو المدن الساحلية المختلفة، ومنها الغردقة والأقصر وأسوان.

ويذكر أن وفدا من الشرطة الأمريكية وذوى الأصول المصرية زاروا مصر فى مارس الماضى، وأكدوا على سعادتهم وترحيبهم بزيارة القاهرة.