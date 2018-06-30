وزير النقل: أنجزنا 7 آلاف كيلو متر طرق خلال الـ 4 أعوام الماضية

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه تم إنجاز أكثر من 7 آلاف كيلو متر من الطرق خلال الأربع سنوات الماضية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة النقل والإسكان.

وأوضح "عرفات" فى تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مشروعات الطرق هدفها خدمة الاستثمار الزراعى والصناعى والإسكان، مضيفًا: "نحتاج للصحة والتعليم، ولكن نحتاج أيضًا للطريق الذى يربط بين المستشفى والمدرسة، وخط السكة الحديد الذى يربط بين المنطقة الزراعية ومناطق التصدير، ونسعى للتكامل، والآن نجنى ثمار مشروعات الطرق والمكاسب السريعة التى شعر بها رجل الشارع".

وأشار إلى أن المشروع القومى للطرق دليل على تكاتف مؤسسات الدولة وهو ما افتقدناه قبل 30 يونيو.