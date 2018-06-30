video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير النقل: أنجزنا 7 آلاف كيلو متر طرق خلال الـ 4 أعوام الماضية

السبت، 30 يونيو 2018 02:53 م
وزير النقل: أنجزنا 7 آلاف كيلو متر طرق خلال الـ 4 أعوام الماضية وزير النقل الدكتور هشام عرفات
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه تم إنجاز أكثر من 7 آلاف كيلو متر من الطرق خلال الأربع سنوات الماضية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة النقل والإسكان.

وأوضح "عرفات" فى تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن مشروعات الطرق هدفها خدمة الاستثمار الزراعى والصناعى والإسكان، مضيفًا: "نحتاج للصحة والتعليم، ولكن نحتاج أيضًا للطريق الذى يربط بين المستشفى والمدرسة، وخط السكة الحديد الذى يربط بين المنطقة الزراعية ومناطق التصدير، ونسعى للتكامل، والآن نجنى ثمار مشروعات الطرق والمكاسب السريعة التى شعر بها رجل الشارع".

وأشار إلى أن المشروع القومى للطرق دليل على تكاتف مؤسسات الدولة وهو ما افتقدناه قبل 30 يونيو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل: ارتفاع خسائر السكة الحديد 860 مليون جنيه سنويا بعد تحريك أسعار الوقود

وزير النقل

هشام عرفات

الطرق

مشروعات الطرق

السكه الحديد

اخبار مصر




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة