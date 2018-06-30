وزير الطاقة: الكويت ترفع إنتاج النفط 85 ألف برميل يوميا

(رويترز)

قال وزير الطاقة الكويتى بخيت الرشيدى فى حديث صحفى نشر اليوم السبت أن الكويت سترفع مستوى إنتاج النفط بمقدار 85 ألف برميل يوميا اعتبارا من غد الأحد بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين.

ويهدف الاتفاق لزيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

وقال الرشيدى لصحيفة الراى الكويتية "الكويت سترفع إنتاجها النفطى بدءا من غد إلى 2.785 مليون برميل نفط يوميا، بزيادة 85 ألفا عن مايو، وذلك بناء على اتفاق دول خفض الإنتاج".

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخر ون هذا الشهر على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو تموز.

وتعتزم السعودية ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا فى يوليو تموز بينما قالت روسيا أنها قد ترفع الإنتاج بأكثر من 200 ألف برميل يوميا.

وسجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل فى العام الحالى لأول مرة منذ عام 2014 مما دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة للتعبير عن قلقهم.

وتأتى زيادة الإنتاج فى وقت حثت فيه الولايات المتحدة بعض أعضاء أوبك على زيادة الإنتاج لتعويض خسائر الإمداد الناتجة عن إعادة فرض عقوباتها على إيران.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر اليوم أن العاهل السعودى الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط "بما قد يصل ربما إلى مليونى برميل يوميا" لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا.

ولم يرد تعليق من السلطات السعودية.