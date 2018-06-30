video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الطاقة: الكويت ترفع إنتاج النفط 85 ألف برميل يوميا

السبت، 30 يونيو 2018 04:25 م
وزير الطاقة: الكويت ترفع إنتاج النفط 85 ألف برميل يوميا أوبك
(رويترز)
إضافة تعليق

قال وزير الطاقة الكويتى بخيت الرشيدى فى حديث صحفى نشر اليوم السبت أن الكويت سترفع مستوى إنتاج النفط بمقدار 85 ألف برميل يوميا اعتبارا من غد الأحد بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين.

 

ويهدف الاتفاق لزيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

 

وقال الرشيدى لصحيفة الراى الكويتية "الكويت سترفع إنتاجها النفطى بدءا من غد إلى 2.785 مليون برميل نفط يوميا، بزيادة 85 ألفا عن مايو، وذلك بناء على اتفاق دول خفض الإنتاج".

 

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخر ون هذا الشهر على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو تموز.

 

وتعتزم السعودية ضخ ما يصل إلى 11 مليون برميل يوميا فى يوليو تموز بينما قالت روسيا أنها قد ترفع الإنتاج بأكثر من 200 ألف برميل يوميا.

 

وسجلت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل فى العام الحالى لأول مرة منذ عام 2014 مما دفع مستهلكين مثل الولايات المتحدة للتعبير عن قلقهم.

 

وتأتى زيادة الإنتاج فى وقت حثت فيه الولايات المتحدة بعض أعضاء أوبك على زيادة الإنتاج لتعويض خسائر الإمداد الناتجة عن إعادة فرض عقوباتها على إيران.

 

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على تويتر اليوم أن العاهل السعودى الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط "بما قد يصل ربما إلى مليونى برميل يوميا" لتعويض نقص الإنتاج من إيران وفنزويلا.

 

ولم يرد تعليق من السلطات السعودية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى: العراق سوف يواصل التعاون مع "أوبك"

أوبك

بخيت الرشيدى

إنتاج النفط




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة