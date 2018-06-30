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وزير الداخلية بأولى جولاته فى ميدان هشام بركات: لن نتهاون مع من يرفع السلاح

السبت، 30 يونيو 2018 01:17 م
وزير الداخلية بأولى جولاته فى ميدان هشام بركات: لن نتهاون مع من يرفع السلاح وزير الداخلية يقود أولى جولاته الأمنية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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قاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أولى جولاته بالشارع في ذكرى 30 يونيو، حيث تفقد النقاط الأمنية والارتكازات بالمحاور الرئيسية والميادين.

وأكد وزير الداخلية على هامش الجولة، أن أمن المواطن رسالتنا وندفع حياتنا من أجله.

وتفقد وزير الداخلية ميدان هشام بركات، مؤكداً أنه من نفس الميدان الذى شهد أحداث عنف وقتل وتخريب من جماعات إرهابية باسم الدين، وأننا لن نتهاون مع أى أحد يرفع السلاح فى وجه الشعب المصرى، وأن الشعب المصرى والقوات المسلحة "إيد واحدة" وسنظل يدا واحدة.

 

وزير الداخلية فى اولى جولاته الامنية
وزير الداخلية فى أولى جولاته الأمنية

 

وزير الداخلية يتفقد الحالة الامنية بالشوارع
وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالشوارع

 

وزير الداخلية يتفقد ميدان رابعة العدوية
وزير الداخلية يتفقد ميدان رابعة العدوية

 

 


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