وزير الداخلية بأولى جولاته فى ميدان هشام بركات: لن نتهاون مع من يرفع السلاح

كتب ــ محمود عبد الراضى

قاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أولى جولاته بالشارع في ذكرى 30 يونيو، حيث تفقد النقاط الأمنية والارتكازات بالمحاور الرئيسية والميادين.

وأكد وزير الداخلية على هامش الجولة، أن أمن المواطن رسالتنا وندفع حياتنا من أجله.

وتفقد وزير الداخلية ميدان هشام بركات، مؤكداً أنه من نفس الميدان الذى شهد أحداث عنف وقتل وتخريب من جماعات إرهابية باسم الدين، وأننا لن نتهاون مع أى أحد يرفع السلاح فى وجه الشعب المصرى، وأن الشعب المصرى والقوات المسلحة "إيد واحدة" وسنظل يدا واحدة.



وزير الداخلية فى أولى جولاته الأمنية



وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالشوارع