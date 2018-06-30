وزير الداخلية الماليزى يؤكد التزام بلاده بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

كوالالمبور (أ ش أ)

أكد وزير الداخلية الماليزى محى الدين ياسين التزام بلاده بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وقال محى الدين - فى بيان نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم السبت، "إن ماليزيا وضعت قدمها فى المستوى 2 من التقرير السنوى الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2018، بحسب تقييمات تشمل جوانب الوقاية والمقاضاة والحماية والتى تم إجرائها تجاه 187 دولة بما فى ذلك ماليزيا".

وتابع قائلا :"وصلنا للمستوى الثانى تسع مرات بين عامى 2006 و 2018"، مضيفا :"أن الحكومة ستعزز جهودها لمكافحة الجرائم عن طريق اتخاذ خطوات لتحسين أنشطة المكافحة من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى تكثيف الإجراءات المشتركة بين الوكالات".