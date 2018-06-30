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وزارة التخطيط تستعرض رحلة التميز فى القطاع الحكومى

السبت، 30 يونيو 2018 10:59 ص
وزارة التخطيط تستعرض رحلة التميز فى القطاع الحكومى هالة السعيد
كتب مصطفى عبد التواب
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تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018" تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسى وبتشريف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى يومى 3 و4 يوليو، وذلك فى إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال تحديث الأداء الحكومى.

وتتناول وزارة التخطيط خلال المؤتمر رحلة التميز فى القطاع الحكومى والإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى بناء ثقافة التميز فى القطاع الحكومى بمشاركة د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يشهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان الكفاءة فى تعهيد الخدمات بمشاركة كلٍ من م. هانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، ومن الجانب الإماراتى معالى ناصر الهاملى، وزير الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان اليوم، أن مؤتمر مصر للتميز الحكومى يوفر فرصة مهمة للاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال تحديث الأداء الحكومى، وصولاً إلى العمل على إحداث نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الاستثمار فى الثروات البشرية والكفاءات وتحفيز العناصر الجيدة فى المؤسسات هو هدف مشترك بين الجانبين المصرى والإماراتى، وهو ما يسعى المؤتمر إلى التركيز عليه بما يخدم الرؤية المشتركة لرفع كفاءة العمل الحكومى.

ومن جانبه أكد محمد بن عبد الله القرقاوة، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل أن مصر والإمارات تعملان على بناء نموذج تعاون إدارى ومعرفى حكومى عربى يرسخ العلاقة التاريخية، ويطلق تجربة جديدة فى التعاون بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعارف المكتسبة والاستفادة المتبادلة من الممارسات المتميزة، قائلا: "هذا ما نتطلع إليه من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية".

يذكر أن انعقاد مؤتمر "مصر للتميز الحكومى 2018" يأتى كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم فى مجال تطوير العمل الحكومى الموقعة بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 فى فبراير الماضى.


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التخطيط

التميز الحكومى

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