نقيب الصحفيين: ثورة 30 يونيو أنقذت المنطقة بأكملها

كتب محسن البديوى

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن ثورة 30 يونيو أنقذت المنطقة بأكملها من السقوط، ولو وقعت مصر لكانت المنطقة ككل فى خبر كان.

وأوضح نقيب الصحفيين، فى تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "ON Live"، أن الدول المحيطة التى سقطت ما زالت غير قادرة على الخروج من الأزمات الصعبة والظروف غير الإنسانية، ولكن سقوط مصر كان سيزيد الأمر سوءًا.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان استغلت بعض الظروف فى الدولة المصرية ونفذوا مخطط خارجى لمحاولة إسقاط وتدمير مصر ولكنها فشلت فى مواجهة الشعب والجيش، لكن الشعب المصرى استشعر الخطر وخرج للدفاع عن بلاده بعد مقدمات طويلة وشد وجذب ومحاولات للوصول إلى حل مع هذه الجماعة التى اعتلت الحكم.

وأكد أن القوات المسلحة عندما تدخلت كان الأمر بهدوء للغاية وتم منح مهلة لحل الأمر، ولكن دون نتيجة حتى خرجت ثورة 30 يونيو لإنقاذ البلاد.