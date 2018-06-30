مياه الجيزة: "المواطنون بيرموا أى حاجة فى مواسير الصرف ويقولوا كله بيمشى"

كتب إبراهيم سالم

أكد المهندس عوض أحمد، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن سلوكيات المصريين فى التعامل مع الصرف الصحي غير صحيحة بالمرة، ولابد من تغييرها فى أسرع وقت ممكن، حيث أنها لها تاثير سلبى على الصرف، وهى أحد العوامل الرئيسية فى الطفوحات التى تحدث نتيجة انسداد مواسير الصرف، موضحا "كل المصريين بيرموا كل حاجة فى الصرف، وبيقول كل حاجة بتمشى ودا غلط".

وأضاف "عوض" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن حل أزمة المياه بالجيزة يكمن فى تغيير سلوكيات المواطنين، وعليهم البدء بأنفسهم، مشيرا إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتطوير البنية التحتية لشبكة مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على تقديم الأفضل.

وتابع "عوض": الشركة تعمل من خلال برنامج مخطط لحملات التطهير التى تنفذ بالأحياء المختلفة، حتى لا يحدث تضارب بالمحافظة على اتزان المياه، إلى جانب وضع خطة جانبية تستهدف توفير عربات مياه الشرب لتغطية احتياجات المواطنين بتلك المناطق أثناء عملية التطهير.