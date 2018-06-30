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السبت، 30 يونيو 2018 06:20 م
خالد صلاح
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موسكو تبحث مع واشنطن عبور طائرات الشحن الأمريكية فوق الأجواء الروسية

السبت، 30 يونيو 2018 05:38 م
موسكو تبحث مع واشنطن عبور طائرات الشحن الأمريكية فوق الأجواء الروسية بوتين وترامب
(أ ش أ)
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كشف وزير النقل الروسى يفجينى ديتريخ أن موسكو وواشنطن عقدتا محادثات خلال الشهر الجارى حول عبور طائرات الشحن الأمريكية داخل المجال الجوى الروسي.. مشيرا إلى أن ثمة تخطيطا لإجراء مباحثات أخرى حيال هذا الشأن.

وقال ديتريخ، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم السبت، "إن وفد الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى الروسى سافر لإجراء اتصالات مع نظيره الأمريكى قبل 10 أيام، وحاليا تلقى الجانب الروسى من الجانب الأمريكى عدة مستندات تتضمن دعوات لإجراء مزيد من النقاشات، ويجرى حاليا النظر فى هذه المستندات".

وأضاف أنه حتى اليوم لم يتم تحديد موعد لعقد الاجتماع المقبل.. موضحا أنه تم خلال الاجتماع الماضى مناقشة جميع المسائل التى طرحها الوفد الأمريكي.

وكانت موسكو قد فرضت قيودا على عبور طائرات الشحن الأمريكية فوق أراضيها فى أبريل الماضي، وذلك قبل قيام وزارة النقل الأمريكية بتحذير الحكومة الروسية من أنها ستفرض متطلبات جديدة على شركات الخطوط الجوية الروسية لنقل الركاب والبضائع، كما حذرت بشكل غير مباشر من إمكانية فقدان حقوقهم فى السفر إلى المطارات الأمريكية.

 


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