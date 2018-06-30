موجز الساعة 1.. السيسى: احتياطى النقد الأجنبى سجل أعلى معدل فى التاريخ

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتى أكد خلالها أنه بدأ فى تنفيذ برنامج شامل مدروس بدقة للإصلاح الاقتصادى الوطنى، يستهدف وقف تردى الأوضاع وتحقيق نهضة اقتصادية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه بدأ فى تنفيذ برنامج شامل مدروس بدقة للإصلاح الاقتصادى الوطنى، يستهدف وقف تردى الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نهضة اقتصادية من خلال إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، وتوفير ملايين من فرص العمل لبناء بنية أساسية، التى لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة.

يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، برنامج الحكومة يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 يوليو، أى قبل انتهاء المدة القانونية من تشكيل الحكومة.

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من السفر إلى تركيا، التى شهدت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة الأسبوع الماضى.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التظلمات لطلاب الدبلومات الفنية للتظلم على نتيجة الامتحان من اليوم، وحتى 30 يوليو المقبل.

شهد الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو، ازدحاما وإقبالا كبير من المواطنين، بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، خاصة مع تخفيض هيئة النقل العام لسعر تذكرة الركوب لنصف الثمن.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بميكنة خدمات التأمين الصحى الشامل الأسبوع المقبل.

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف المونديال وما تعرض له منتخب مصر فى بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا من خروج مهين فى الدور الأول بثلاث هزائم، لن يتم غلقه قبل استجلاء كافك الحقائق ومحاسبة المقصرين والمخطئين.

قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن ثورة 30 يونيو كانت ضرورة لا بد منها، حيث عانى الشعب المصرى من الحرائق والقتل فى عهد الإخوان، الذين كانوا أعداء للشعب.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير لشئون المديريات الزراعية، بشأن توفير الأسمدة للزراعات الصيفية، يوضح توفير مليون طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى وحتى الآن، وجارى توريد حصص الأسمدة المتفق عليها من قبل الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلى.

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيلما وثائقيا عّن بطولات الدفاع الجوى بعنوان " لهيب السماء"، الذى يوثق بطولات مقاتلى سلاح الدفاع الجوى خلال حرًب مصر المتعاقبة.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، الاستعانة بحسام غالى نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق فى منصب مدير المنتخب خلال الفترة المقبلة.

أعلنت إدارة النادى الأهلى رفضها التام التفريط فى أى لاعب داخل صفوف الفريق ، خاصة الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق الأحمر ومنهم محمد الشناوى ووليد أزارو ، مؤكدين أن هدف مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب هو الفوز بجميع البطولات خلال المرحلة المقبلة سواء على المستوى المحلى أو الإفريقي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لجموع المصريين بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا على أن المستقبل أفضل للمصريين وأبنائهم، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أوقف فى الثلاثين من يونيو 2013 موجة التطرف والفرقة التى كانت تكتسح المنطقة وأثبت أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ، موضحًا أن المصريين لا يرضون قبلة للعمل الوطنى إلا الولاء للوطن.

فى مثل هذا اليوم، قبل خمس سنوات، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع فى ميادين مصر بالقاهرة والمحافظات، لإنقاذ ثورتهم وإنقاذ الوطن من حكم تنظيم الإخوان الإرهابى وحكم المرشد

يسعى منتخب فرنسا لاستعادة بريقه وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائى بمسابقة كأس العالم 2018 المقامة حالياً فى روسيا، عندما يلتقى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، مع الأرجنتين بملعب "كازان أرينا" فى افتتاح منافسات دور الـ16.