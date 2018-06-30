موجز أخبار 6 مساء.. 5 أعوام على تحرير مصر من أنياب الإخوان الإرهابية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها الأجواء الاحتفالية التى يعيشها المصريون اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقام رواد مواقع التواصل بتدشين الهاشتاجات المناسبة حتى تصدرت قائمة ترند تويتر فى مصر.

ولا ينسى الشعب ما فعله الإخوان فى عام استحوذوا فيه على الحكم فحاولوا ذرع بذور الفرقة والتطرف والفتن بين صفوف وجسد الشعب الواحد ننشر الوقائع التى تبرز الجرائم التى ارتكبها الإخوان من قتل للأبرياء وحرق للكنائس وتدمير مؤسسات الدولة، بعدما تصدى الشعب لهم فى ثورة شعبية اجتاحت محافظات الجمهورية لافظا الإخوان خارج الحكم، الأمر الذى جعل "الإرهابية" تعود إلى ما كانت تخفيه عن المصريين من وجهها القبيح بالعنف والإرهاب والتفجير.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء.

فى 30 يونيو 2012 تولى الرئيس السابق محمد مرسى رئاسة الجمهورية وفى 30 يونيو 2013 ثار الشعب عليه وأسقط نظامه وعزله فى مشهد يحمل إثبات تام على تراجع شعبية جماعه الإخوان المسلمين، وما بين التاريخين عام كامل، كل يوم فيه كان دليلا على حجم الإخفاق الذى اقترن بتلك الجماعة على كافة المستويات الداخلية والخارجية حتى تأجج الشارع وثار أمام أخطاء لا تغتفر.

تحل علينا الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتى خرج فيها ملايين المصريين فى انتفاضة شعبية إطاحة بحكم المعزول محمد مرسي، وتنظيم الإخوان الإرهابى.. إذ انطلق قطار التنمية والبناء وافتتاح عدد من المشاريع القومية العملاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أولى اهتماما بتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وإقامة المجتمعات العمرانية والمصانع الجديدة.

يعيش المصريون أجواء احتفالية اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقام رواد مواقع التواصل بتدشين الهاشتاجات المناسبة حتى تصدرت قائمة ترند تويتر فى مصر.

فى مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات وتحديدا 30 يونيو 2013 انطلقت مسيرات حاشدة فى أنحاء وشوارع وميادين الجمهورية مرددين: "الشعب يريد إسقاط الإخوان"، وهو ما تحقق فى 3 يوليو بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

قال البروفيسور إيلى جولد نائب رئيس مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تاريخ 30 يونيو لا ينبغى أن يتذكره المصريون كتاريخ للاحتجاج فقط، بل الاحتفال بقدرة الشعب المصرى على استعادة سلامهم.

صدق الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية أشار فيه إلى الشروط العامة للقبول كالآتى:

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن المنطقة اللوجستية بمدينة طنطا ستقام على مساحة 82 فدانا بتكلفة 6 مليارات جنيه منهم 3 مليارات ستوجه إلى المول التجارى الذى سيتم إنشاءه فى هذه المدينة.

أصدرت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى قرار رقم 240 لسنة 2018 بأن تكون إقامة العاملين بالهيئة فى حالة المرض والعلاج داخل مستشفيات الهيئة بالدرجة الأولى.

قال المهندس إيهاب محمد، مدير حديقة الجزيرة إن الحدائق تستقبل المواطنين مجانا وسط تأمين تام، في احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 20 يونيو.

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، أن ثورة 30 يونيو حققت إنجازات دبلوماسية وسياسى كبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك خطوات هامة تم تحقيقها على الصعيد الأفريقى، منوها إلى أن مصر سترأس العام المقبل الاتحاد الأفريقى وتقود العمل الأفريقى المشترك.

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات لمشروعات قومية وتنموية فى مختلف أنحاء مصر، مما يعنى أن نتائج الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها، وأن مصر ماضية فى بناء دولة حديثة وفقا لأعلى المعايير العالمية.

أجرى الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، اليوم السبت، زيارة ميدانية للجان تقدير مادة الكيمياء (عربى - لغات) بقطاع القاهرة (ب) تفقد خلالها سير أعمال التقدير واطمأن بنفسه على التزام لجان التقدير بتنفيذ الملاحظات التى تم اعتمادها بنموذج إجابة مادة الكيمياء باللغة العربية، وكذلك تنفيذ تلك التعليمات على نموذج الإجابة باللغة الأجنبية (تراجم).

أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، انه وصلت الى مطار القاهرة الجوى ليلة امس قطع الاثار المصرية التى سبق تهريبها الى مدينة ساليرنو الإيطالية.

تقدم وزارة الصحة كل يوم ثلاثاء أسبوعيا خدمات طبية متميزة لتنظيم الأسرة بــ20 مركزا على مستوى الجمهورية بهدف رفع جودة الأداء والوصول به إلى المعدلات العالمية.

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات إنه بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من وجود أخطاء بنموذج الإجابة بمادة الجغرافيا التى أدى الطلاب امتحانها يوم الخميس الموافق 28/6/2018، وذلك فيما يخص السؤال بما تفسر: " الحدود الجبلية من أقوى الحدود السياسية بين الدول" وكذا السؤال الخاص بالنتائج المترتبة على "عجز الاتحاد السوفيتى السابق عن تطوير نظم إنتاجه الاقتصادى".

أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن تقديره لما لمسه من جهد وانضباط فى الأداء الأمنى خلال جولاته فى القاهرة الكبرى.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة بصدد استكمال ممشى أهل مصر على طول نهر النيل من حلوان وحتى القناطر الخيرية، مشيراً إلى أنه تم وضع حجر الأساس لـ 4 مراسى للأتوبيس النهرى لمدينة المنصورة على مجرى نهر النيل بفرع دمياط بتكلفة حوالى 21 مليون جنيه، وتأتى ضمن المخطط الخاص بتفعيل منظومة النقل النهرى والتنمية السياحية، والمقرر الانتهاء منها يناير المقبل.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حرص عدد من المواطنين على مصافحة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أثناء جولته فى الشوارع بالقاهرة الكبرى.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن اليوم ذكرى 30 يونيو نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى والتى كتبت تاريخا استثنائيا لمصر وسيسجل التاريخ أن الله وفق الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقيام بأكبر عملية إنقاذ فى العهد الحديث، وحمى مصر من الفوضى والإنجراف نحو حافة الهاوية كما تشهده عدد من البلدان الآن، فبناء الدول وحماية الأوطان من أعظم مقاصد الأديان .

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لقيام المفتشين بمتابعة تنفيذ إجازة غدا الأحد أول يوليو بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من اليوم السبت 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.