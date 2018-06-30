موجز أخبار 10 مساء.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أن المصريين تجمعوا اليوم بعدة دول، نساء ورجالا وأطفالا، فى الخارج للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

مواطن مصري بأمريكا: سادت الفرحة بين المصريين اليوم فى ذكرى الثورة.. فيديو

قال نشأت زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، وأحد المشاركين والمنظمين لاحتفالية 30 يونيو، إن اليوم سادته أجواء الفرحة والاحتفاء بين المصريين بالولايات المتحدة الامريكية، بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة، إنه يوم يذكرنا بقوة إرادة الشعب المصرى الذى لا يقهره أحد وسنظل متوحدين وأقوياء فمصر مسنودة بجيشها ورئيسها السيسى الداعم لحرية شعبه.

فيديو.. "مصر منورة".. إنجازات وزارة الكهرباء خلال 5 سنوات

حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العديد من الإنجازات خلال الـ5 سنوات الماضية، التى تمكنت من خلالها القضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى تماما علاوة على أن مصر أصبحت تملك أكبر وأحدث محطات العالم لتوليد الكهرباء سواء تقليدية أو شمسية أو

فيديو وصور.. المصريون فى اثينا يحتفلون بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو

تجمع عدد كبير من المصريين اليوم، السبت، فى أثنيا للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، برفع الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسى، ورددوا الهتافات باللغتين الإنجليزية والعربية.

المصريون فى فرنسا يحتفلون بذكرى 30 يونيو برفع الأعلام وصور السيسى

احتفل المصريون بفرنسا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو، وخرجوا فى الشوارع كبارا وأطفالا رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى ساند المصريين فى ثورته على الظلم الذى عانوا منه فى ظل حكم الإخوان.

كأس العالم 2018.. كافاني يضيف الثانى لأوروجواى أمام البرتغال 2-1

تقدم المنتخب الأوروجوياني على نظيره البرتغالي 2-1، خلال المباراة التى تجمعهما حاليا على ملعب "فيشت الأولمبي"، فى دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا بروسيا.

منتخب مصر للناشئين يفوز على نيوزيلاندا 50/64 فى كأس العالم للسلة بالأرجنتين

فاز المنتخب الوطنى لناشئى كرة السلة تحت 17 سنة، بقيادة فادى هانى المدير الفنى، على نظيره النيوزيلاندى، بنتيجة 64 / 50، فى افتتاح لقاءات المنتخبين بطولة كأس العالم المقامة بمدينة روساريو الأرجنتينية، خلال الفترة من 30 يونيو الحالى وحتى 8 يوليو المقبل.

وزيرة الثقافة من طنطا: المركز الثقافى بالمدينة يعكس استيراتيجينا فى النهوض بالقطاع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، إننا نعيد افتتاح المركز الثقافى بمدينة طنطا تزامنا مع احتفالنا بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

جون كاسن: بريطانيا شريك مصر الأول فى خلق الوظائف والاستثمار

قال جون كاسن، السفير البريطانى بالقاهرة، إن استثمار بريطانيا فى شركة التحرير للبتروكيماويات يثبت أن الحكومة البريطانية ستستثمر فى خطة الإصلاح الاقتصادى وفى المصريين أنفسهم ، مضيفا «مش بس بدولارات فى البنوك إنما بخلق وظائف أكثر وزيادة الصادرات المصرية وتطوير التعليم».

فيديو.. وجه الإخوان القبيح.. "إرهاب لا يتوقف وجرائم لا تنتهي"

على مدار 5 سنوات منذ ثورة المصريين ضدهم في 30 يونيو 2013، ولم يتوقف تنظيم الإخوان الإرهابي عن ممارسة أعماله الإرهابية والدموية في حق الشعب المصري.

فيديو.. أطفال داخل القفص.. التظاهرات تجتاح أمريكا احتجاجًا على سياسات ترامب للهجرة

تظاهر الآلاف في عدد من الولايات الأمريكية، اليوم السبت، بينها العاصمة واشنطن، احتجاجًا على سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية تجاه الهجرة.

آخر كلام.. بيان الحكومة أمام البرلمان الثلاثاءرئيس الوزراء أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.. 8 أهداف يواجهها مصطفى مدبولى لدفع عجلة التنمية.. وكيل مجلس النواب: سنوافق على البرنامج بهدف الاستقرار.. وسنوجه بترشيد الإنفاق

التزاما بالدستور والقانون، يُلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، بيان الحكومة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 يوليو، لاسيما وأن المدة القانونية المحددة بـ20 يوما، لتقديم الحكومة برنامجها إلى البرلمان من تاريخ تشكيلها تنتهى يوم 4 يوليو، وأنها أدت اليمين الدستورية فى 14 يونيو الماضى.