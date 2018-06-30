ملتقى النحت يظهر للمرة الأولى فى سوق عكاظ

كتب مصطفى عنبر

شهد سوق عكاظ في دورته الثانية عشرة العديد من الفعاليات الثقافية الجديدة هذا العام، أبرزها مشاركة عدد من أبرز النحاتين في المملكة لأول مرة هذا العام، بنحت عدد من الصخور.

وكشف النحات محمد الثقفي، أحد المشاركين بسوق عكاظ، أن ملتقى النحاتين شارك هذا العام بأول نحت بسوق عكاظ من خلال 6 نحاتين من جميع مناطق المملكة، وهم: "علي الطخيس ومحمد الثقفي وطلال الطخيس وعلي الحسن وسعيد الزهراني وعلي عسيري، والذين شاركوا بمنحوتات بارتفاع مترين * متر بعرض 70سم.

وأوضح "الثقفي" أن كل نحات يستلهم أفكاره من سوق عكاظ وثقافته، ورؤيته لعكاظ المستقبل، لافتًا إلى أن السوق كل سنة يخطو خطوات إيجابية نحو المستقبل. وأشار إلى أنه في عام 2009 كتب النحاتون قصائد من الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام على 22 صخرة من صخور الجرانيت، وأن الأعوام السابقة شهدت محاولات لتجمع النحاتين حتى أصبح الحلم حقيقة هذه الدورة، وبات لدينا ملتقى للنحت، سوف يستمر بالسنوات القادمة.