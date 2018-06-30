مقتل فلاح على يد نجله بالدقهلية بسبب خلافات عائلية

الدقهلية شريف الديب

لقى فلاح بقرية الحصاينة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حتفه على يد نجله أثناء مشاجرة معه.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان، مأمور مركز السنبلاوين، من رجب الشربينى بوفاة والده عقب الاعتداء عليه من شقيقه.

وعلى الفور انتقل الرائد احمد فريد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين الشربينى ا، وبسؤال الشاكى أكد نشوب مشاجرة بين والده وشقيقه بسبب خلافات عائلية قام على أثرها الأخير بضربه بعصا غليظة بالجبهة، ولقى حتفه على الفور.

وكشفت التحريات اشتراك المبلغ فى المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فقررت حبس الشقيقان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المتوفى.