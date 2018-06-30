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السبت، 30 يونيو 2018 03:17 م
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مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية كابول

السبت، 30 يونيو 2018 01:18 م
مقتل شخص وإصابة 8 آخرين فى هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية كابول مسلحون - أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قتل شخص وأصيب 8 اَخرون، من بينهم مرشح مجلس النواب الأفغانى ذو الفقار ستانيكزاى، إثر إطلاق مسلحون مجهولون النار خلال محاولتهم اختطاف الأخير بالعاصمة الأفغانية كابول.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية عن نجل ستانيكزاى قوله "إن أربعة مسلحين يستقلون دراجات نارية هاجموا ستانيكزاى"، وحمل حركة طالبان مسؤولية هذا الهجوم.

وأضاف أن المسلحين أطلقوا النار عليهم بعد أن فشلوا فى اختطاف والده، ما أسفر عن مقتل أحد القرويين وإصابة 8 اَخرين.. فيما لم تعلق أية جهة على هذه الأنباء حتى الاَن.

 


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