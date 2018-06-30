مصرع صاحب ورشة نتيجة اصطدام رأسه فى "برميل" بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى صاحب ورشة بالعياط مصرعه، حيث أصيب بكسر بالجمجمة نتيجة تطاير جزء من برميل يحتوى على مادة "التنر" أثناء محاولة فتحه باستخدام لمبة لحام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع صاحب ورشة نتيجة إصابته بكسر بالجمجمة بالعياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى اثناء عمله بورشته، ومحاولته فتح برميل يحتوى على مادة "التنر" باستخدام لمبة لحام، تطاير جزء من البرميل مما أسفر عن إصابته برأسه ومفارقته الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق.