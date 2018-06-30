مصرع شاب أسفل عجلات قطار وآخر صعقاً بالكهرباء فى مزرعة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شابين مصرعهما بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، إثر اصطدام أحدهما بعجلات قطار، وتعرض الثانى للتيار الكهربائى، وتوفى فى الحال، تم نقل الجثامين لمستشفى إسنا المركزى، وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت باستقبال مستشفى إسنا المركزى، بقيادة الدكتور محمود خضري مدير المستشفي، جثمان "كيرلس.أ.ر" مقيم بقرية القرايا يبلغ من العمر 30 سنة، لاصطدامه بأحد القطارات علي طريق السكة الحديد بين محطتي السباعية وإسنا، تم وضع الجثة داخل مشرحة المستشفى، لحين إصدار قرار النيابة العامة بدفنه وتسليم الجثة لذويه.

كما استقبلت مستشفي إسنا جثمان الشاب "الحسين.م.ع" 17 سنة، بعد وفاته إثر صعقه بالكهرباء فى مزرعة بمنطقة أصفون المطاعنة، تحرر محضرر لكل واقعة على حده، وتولت النيابة العامة التحقيق.