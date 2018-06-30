video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب أسفل عجلات قطار وآخر صعقاً بالكهرباء فى مزرعة بالأقصر

السبت، 30 يونيو 2018 08:30 ص
مصرع شاب أسفل عجلات قطار وآخر صعقاً بالكهرباء فى مزرعة بالأقصر جثه-ارشيفيه
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
لقى شابين مصرعهما بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، إثر اصطدام أحدهما بعجلات قطار، وتعرض الثانى للتيار الكهربائى، وتوفى فى الحال، تم نقل الجثامين لمستشفى إسنا المركزى، وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت باستقبال مستشفى إسنا المركزى، بقيادة الدكتور محمود خضري مدير المستشفي، جثمان "كيرلس.أ.ر" مقيم بقرية القرايا يبلغ من العمر 30 سنة، لاصطدامه بأحد القطارات علي طريق السكة الحديد بين محطتي السباعية وإسنا، تم وضع الجثة داخل مشرحة المستشفى، لحين إصدار قرار النيابة العامة بدفنه وتسليم الجثة لذويه.
 
كما استقبلت مستشفي إسنا جثمان الشاب "الحسين.م.ع" 17 سنة، بعد وفاته إثر صعقه بالكهرباء فى مزرعة بمنطقة أصفون المطاعنة، تحرر محضرر لكل واقعة على حده، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع عاملين فى حادث مرورى على طريق بورسعيد - الإسماعيلية

الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفي اسنا المركزي

اخبار مصر

مصرع شاب اسفل عجلات قطار

اخبار المحافظات

مصرع شاب صعقا بالكهرباء




لا تفوتك
س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

س و ج.. تعرف على نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين أثناء شراء السلع

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 2 مليار دولار

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

مدرب نيجيريا يطلب مليون و100 ألف دولار لقيادة منتخب مصر

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

محمد رمضان: كنت أول فنان يقف على منصة ميدان التحرير فى 30 يونيو (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

حتى لاننسى جرائم الإخوان.. الدم لغتهم و الإرهاب مرجعهم (فيديو)

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

الأتوبيس النهرى يستقبل اليوم زوار العاصمة بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة