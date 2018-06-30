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السبت، 30 يونيو 2018 04:59 م
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مسيرة بريطانية لإحياء الذكرى الـ70 لدائرة الصحة الوطنية - صور

السبت، 30 يونيو 2018 03:04 م
مسيرة بريطانية لإحياء الذكرى الـ70 لدائرة الصحة الوطنية - صور جانب من المسيرة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - أ ف ب
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شهدت العاصمة البريطانية لندن مسيرة، اليوم السبت، وذلك لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس دائرة الصحة الوطنية.

وشارك المئات من المواطنين فى الحدث، الذى تم تنظيمه فى وسط العاصمة، من قبل العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، من بينها جمعية الشعب، ومنظمة معا، بالإضافة إلى عدد من النقابات الصحية الأخرى.

جانب من المشاركين يحملون اللافتات
جانب من المشاركين يحملون اللافتات

 

لافتات داعمة للدور الذى تلعبه دائرة الصحة الوطنية
لافتات داعمة للدور الذى تلعبه دائرة الصحة الوطنية

 

مسيرة حاشدة فى وسط لندن لاحياء ذكرى دائرة الصحة الوطنية
مسيرة حاشدة فى وسط لندن لاحياء ذكرى دائرة الصحة الوطنية

 

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

 

المشاركون فى المسيرة يحملون لافتات
المشاركون فى المسيرة يحملون لافتات

 

المسيرات وجدت دعم من قبل بعض المنظمات
المسيرات وجدت دعم من قبل بعض المنظمات

 

مسيرة بريطانية
مسيرة بريطانية

 

صورة لنسر يجلس على أحد اللافتات
صورة لنسر يجلس على أحد اللافتات

 

لافتات داعمة لدائرة الصحة الوطنية
لافتات داعمة لدائرة الصحة الوطنية

 

مئات المشاركين فى المسيرة
مئات المشاركين فى المسيرة

 

مشاركة نسائية كبيرة فى المسيرة
مشاركة نسائية كبيرة فى المسيرة

 

اللافتات تهيمن على المسيرة الحاشدة
اللافتات تهيمن على المسيرة الحاشدة

 

أعداد كبيرة من المشاركين فى المسيرة
أعداد كبيرة من المشاركين فى المسيرة

 

سيدات تشاركن فى المسيرة
سيدات تشاركن فى المسيرة

 


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