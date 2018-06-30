مساعد وزير الداخلية: نحارب الغلاء بمبادرة تخفيض الأسعار

كتب محمود عبد الراضي

قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، أن الوزارة أطلقت مبادرة "كلنا واحد" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، على هامش تفقد السلاسل الغذائية التى استجابة لمبادرة الداخلية، أن المبادرة تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية: "الهدف من المبادرة تخفيف العبء عن كاهل المواطن، قائلا: "نختار أفضل السلع لإدخالها ضمن المبادرة، وعقدنا اجتماعات عديدة مع كبار التجار لهذا الأمر، أثمرت عن تخفيض الأسعار بنحو 30%، واتفقت إحدى شركات الزيوت معنا على بيعها بدون هامش ربح.