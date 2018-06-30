مسؤول عراقى يطالب بتدخل فورى لإيقاف صفحات فيس بوك التحريضية

بغداد (أ ش أ)

طالب مسؤول محلى فى محافظة ديالى بالعراق ، بـ"تدخل فورى" لإيقاف ما أسماه صفحات "فيس بوك التحريضية"، مشيرا إلى أن هناك مواقع مخترقة من قبل تنظيم "داعش".

وقال قائم مقام قضاء الخالص عدى الخدران - فى تصريحات خاصة لقناة السومرية نيوز العراقية، اليوم السبت، إن "الأسابيع الماضية شهدت قيام مواقع التواصل الإجتماعى نشر العديد من الشائعات والأكاذيب والإدعاءات المفبركة التى تروج لفكرة تدهور الأمن فى مناطق عدة من ديالى، كان آخرها نشر خبر خطف مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدى " .

وطالب الخدران ، القوة الأمنية المختصة بـ"تدخل فورى لإيقاف فيس بوك الفوضى الذى يمثل ذرعا لتنظيم "داعش" ومؤيديه لضرب الأمن فى ديالى من خلال الأكاذيب ومفبركة الأحداث وتضخيم بعض الأحداث وإعطاء صورة سلبية عن الأمن فى المحافظة .

وكانت مواقع التواصل الإجتماعى تناقلت - مساء أمس الجمعة - خبرا لخطف مدير ناحية العظيم، إلا أنه تبين أنها أنباء غير صحيحة وتم نفيها.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمنى عراقى - فى تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية- بأن مجهولين يستقلون دراجة نارية نفذوا هجوما بأسلحة كاتمة للصوت تجاه مدنى لدى مروره بمنطقة العبيدى شرقى بغداد؛ ما أدى إلى مقتله فى الحال، موضحا أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت جثة القتيل إلى الطب العدلى وفتحت تحقيقا بالحادث.

يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر، أعمال عنف وتفجيرات، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط ضحايا.

وفى محافظة ديالى، قال مصدر محلى "إن عبوة ناسفة انفجرت فى أطراف قضاء خانقين شمال شرق ب‍عقوبة".

وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة موضوعة على طريق زراعى قرب قرية سباهي، انفجرت على سيارة؛ ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، مؤكدا أن القوى الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.