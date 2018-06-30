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محافظ الغربية: منطقة لوجستية بطنطا تتكلف 6 مليارات جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل

السبت، 30 يونيو 2018 04:48 م
محافظ الغربية: منطقة لوجستية بطنطا تتكلف 6 مليارات جنيه وتوفر 50 ألف فرصة عمل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
كتب أيمن رمضان
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قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن المنطقة اللوجستية بمدينة طنطا ستقام على مساحة 82 فدانا بتكلفة 6 مليارات جنيه منهم 3 مليارات ستوجه إلى المول التجارى الذى سيتم إنشاءه فى هذه المدينة.

وأضاف محافظ الغربية، خلال لقاء له عبر فضائية "ON live"، أن المول التجارى سيكون أكبر مول تجارى فى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجود نوادى وفندق 5 نجوم أى ستكون منطقة شاملة، وتابع: "المشروع سيوفر أكثر من 50  ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة وأبريل القادم سيتم العمل بهذا المشروع".

 

       

 


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