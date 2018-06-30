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محاسب يصيب سائقا وميكانيكيا بطلقات خرطوش لخلافات المصاهرة بالمنوفية

السبت، 30 يونيو 2018 08:51 ص
محاسب يصيب سائقا وميكانيكيا بطلقات خرطوش لخلافات المصاهرة بالمنوفية شخص يحمل الخرطوش-ارشيفيه
المنوفية - محمود شاكر
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أقدم محاسب على إصابة سائق وميكانيكى بطلقات خرطوش لخلافات حول المصاهرة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، باستقبال مستشفى اشمون العام كلا من "  س .م. ا " 47سنه،  سائق توك توك مصاباً برش خرطوش بالظهر، وشقيقه " د " 46 سنه، ميكانيكى سيارات مصاباً برش خرطوش بساعد اليد اليمنى، ومقيمان قرية الفرعونية دائرة المركز، وتم تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.
 
 بالانتقال والفحص وسؤالهما اتهما " م .ي. م " 35 سنه، محاسب مقيم بذات الناحية لقيامه بإطلاق أعيرة نارية صوبهما من سلاح نارى" فرد خرطوش مما أحدث إصابتهما لخلافات بينهم بسبب المصاهرة .
 
تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وبإرشاده تم ضبط  السلاح المستخدم " فرد خرطوش عيار 12"، تم التحفظ على المتهم والسلاح المضبوط، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال المركز، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 
 
 
 
 

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