مؤتمر كارديو الكس يوصى بتناول الأسماك والخضروات للوقاية من أمراض القلب

كتبت أمل علام

كشف الدكتور باسم ظريف فؤاد، استشارى القلب بمعهد القلب القومى، خلال ختام مؤتمر "كارديو الكس" مساء أمس بمكتبة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، أن الوقاية من أمراض القلب تغنى عن العلاج، وتثبت نفسها كل وقت فبالإنفاق على الشق الوقائى لمستويات كبيرة نستطيع أن نحمى المريض من أمراض القلب، وله مردود اقتصادى على البلد، ومردود صحى على مستوى الأفراد لأنها تحافظ على قوة الناس.

وقال، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن للوقاية دور مهم لقلب صحى، وللتغذية والرياضة دور مهم جدا فى حماية القلب، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط ومصر لا تهتمان بالرياضة، ولا التغذية الصحية لذلك هناك أنماط غذائية مهمة جدا تحمى القلب يجب الحرص عليها مثل تناول الأسماك، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى تناول الخضروات والفواكه لحماية القلب من أمراض تصلب الشرايين.

وأضاف لقد شرفت بمشاركتى بمؤتمر "كارديو الكس 2018" الذى شمل فعاليات مصرية قوية، وأيضا مع خبراء أجانب، وشاركت فى فعاليات المؤتمر فى موضوعين مهمين الأول عن حالات معقدة عن قسطرة القلب، وزرع الدعامات فى حالات متأخرة جدا، وكيفية التغلب على المشاكل أثناء إجراء القسطرة، كما ناقشنا طرق الوقاية من أمراض القلب، وكيف يمكن ندرب الأطباء على مهارات التواصل مع المرضى.

جدير بالذكر أن مؤتمر "كارديو الكس" اختتمت أعماله مساء أمس بمكتبة الإسكندرية، بحضور أكثر من 7 آلاف طبيب متخصص فى أمراض وجراحة القلب من مختلف الجامعات المصرية، كما شارك فى المؤتمر نحو 80 خبيرا أجنبيا من مختلف دول العالم وبحضور أكبر خبراء العالم فى مجال القسطرة القلبية، برئاسة الدكتور محمد صبحى أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية، والدكتور محمود حسنين، والدكتور طارق الزواوى أساتذة القلب بطب الإسكندرية نائبى المؤتمر.