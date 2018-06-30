"لصوص لكن أغبياء".. مريض نفسى يحطم ماكينات البنوك بعد فشله فى سرقتها

أسوان – عبد الله صلاح

سجل مريض نفسى بمحافظة أسوان واقعة غريبة فى محاولة السرقة، بعد أن فشل فى سرقة ماكينات الصرف الآلى لأحد البنوك نهاراً، فرجع إليها ليلاً ليحاول تحطيمها وإتلافها بمفك حديدى بحوزته.

تفاصيل الواقعة بدأت بوصول بلاغ لمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، من مسئولى أحد البنوك بمدينة كوم أمبو، يفيد باكتشاف آثار تخريب وإتلاف بالماكينات الخارجية أمام البنك، بالإضافة إلى ماكينة صرف آلى أخرى تابعة للبنك نفسه أمام مجلس مدينة كوم أمبو، وماكينة أخرى تابعة لبنك آخر بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو.

وبعرض الواقعة على اللواء فتح الله حسنى مدير أمن أسوان، كلف العميد أسامة حلمى مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث للوصول إلى مرتكب الواقعة ومعرفة أسباب الجريمة والدوافع لارتكابها، وعلى الفور ترأس العميد جودت عبد الجبار وكيل إدارة البحث، فريقًا أمنيًا ضم المقدم محمود طه، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، والنقيب أسامة زيدان، معاون المباحث، لبحث ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها.

وعقب مرور 7 ساعات فقط على ارتكاب الواقعة، توصل فريق إدارة البحث الجنائى، إلى أن مرتكب الواقعة شخص يدعى "رأفت.ص.ع" 35 سنة، مقيم قرية النجاجرة مركز كوم أمبو، بعد أن كشفته كاميرات المراقبة المثبتة بموقع ماكينات الصرف الآلى للبنوك بمدينة كوم أمبو.

وتوصلت التحريات الأولية للتحقيق فى الواقعة، إلى أن المتهم يعانى من مرض نفسى يصيبه على فترات متباعدة، وذلك نتيجة لتعرضه لضيق فى الرزق ومروره بظروف مادية صعبة منعته من الزواج خلال فترات شبابه الأولى، ورغم أنه يعمل "ترزى" إلا أنه لم يلحق بركب الزواج، خاصة أنه تقدم فى عمر الشباب وبلغ 35 عاماً، وبحسب أقوال أسرته من إخوته الذين يعيشون بالقرب منه بعد وفاة والدهم، وصفوه بـ"الملبوس" ويحاولون علاجه من مرضه النفسى، إلا أن الظروف المادية حالت دون ذلك خلال الفترة الماضية.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، من خلال استغلال وقت متأخر بعد منتصف الليل، ليستقل دراجته النارية ويتجول بين ماكينات البنوك بمدينة كوم أمبو، بحوزته "مفك حديدى" استخدمه فى إتلاف ومحاولة تحطيم 3 ماكينات صرف آلى أمام أحد البنوك بمدينة كوم أمبو، وماكينة رابعة تابعة للبنك نفسه أمام مجلس مدينة كوم أمبو، وماكينة خامسة تابعة لبنك آخر بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو أيضاً.

وتم التحفظ على المتهم والمفك الحديدى المستخدم فى محاولة السرقة والإتلاف، لحين العرض على النيابة والتحقيق برئاسة المستشار أحمد الأفيونى، رئيس نيابة كوم أمبو، وتم تحرير المحضر رقم 1321 إدارى مركز شرطة كوم أمبو لسنة 2018.



إتلاف ماكينات الصرف الآلى



الشرطة تحقق فى الواقعة



المتهم بعد ضبطه



المتهم يظهر فى كاميرات المراقبة