قناة أمريكية: بيونج يانج توجه ضربة كبيرة لترامب وتضاعف إنتاج اليورانيوم

كتب أحمد علوى

قالت قناة "إن بى سى" الأمريكية، اليوم السبت، فى تقرير لها أن مسئولين أمريكيين أكدوا أن كوريا الشمالية زادت من تخصيب اليورانيوم فى ضربة كبيرة للرئيس دونالد ترامب بشأن "انتفاء التهديد النووى الكورى الشمالى".

وقال 12 مسئولا أمريكيا، رفضوا الكشف عن أسمائهم، إن بيونج يانج ضاعفت من إنتاج الوقود المستخدم فى الأسلحة النووية فى مواقع سرية عديدة، خلال الأشهر الأخيرة، حتى حينما كان مفاوضو البلدين يجريان مفاوضات بشأن القمة التاريخية التى جمعت ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون مطلع يونيو الجارى.

وبحسب "إن بى سى" فإن المعلومات، التى أوردها المسئولون المطلعون على التقييمات الاستخبارية تنسف تغريدة ترامب التى قال فيها إن "كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا".

واتفق ترامب وكيم فى القمة، التى عقدت فى سنغافورة فى الـ12 من يونيو الجارى على إعلان عام عن "نزع الأسلحة النووية" فى كوريا الشمالية، لكن دون اتفاق تفصيلى أو جدول زمنى.

وقال مسئول أمريكى "بيونج يانج مستمرة فى خداعنا بشأن عدد المرافق النووية وعدد الأسلحة وعدد الصواريخ".

واعتبر المسئولون الأمريكيون أن النظام الشيوعى فى كوريا الشمالية يسعى إلى انتزاع كل تنازل ممكن من إدارة ترامب والتمسك فى الوقت ذاته بالأسلحة النووية، التى يعتقد أنها ضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وأمر ترامب القوات الأمريكية بإلغاء المناورات السنوية المقررة مع كوريا الجنوبية، فى خطوة اعتبرت تنازلا كبيرا لصالح كيم.

وأوقفت كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية، لكن لا دليل يظهر أنها خفضت مخزونها النووى أو أوقفت إنتاج اليورانيوم.

وقال مسئول فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سى أى إيه"، "هناك الكثير من الأمور التى نعرف أن كوريا الشمالية تحاول إخفائها عنا منذ فترة طويلة".

وتفيد المعلومات الأمريكية أنه هناك منشأة سرية فى كوريا الشمالية لتخصيب اليورانيوم، غير المنشأة الرسمية الموجودة فى يونجبيو.