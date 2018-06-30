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السبت، 30 يونيو 2018 03:57 م
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فيديو.. حكاية 30 يونيو.. أرادوها معركة دماء.. فجعلناها ثورة بناء

السبت، 30 يونيو 2018 03:57 م
فيديو.. حكاية 30 يونيو.. أرادوها معركة دماء.. فجعلناها ثورة بناء ثورة 30 يونيو
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رفض الإخوان السلمية، وأصروا على الدماء، فرفع الشعب المصري في وجههم راية البناء والتعمير وخرج من ميادين الثورة في 30 يونيو إلى ميادين العمل والبناء والتعمير، ليجعل الشعب من ثورته في 2013 ضد التنظيم الإخواني الإرهابي فصلين، الأول فصل الكرامة واسترداد الوطن، والثاني، فصل البناء والتعمير والمستقبل.

فعلى مدار عام من حكم الإخوان تدهورت مصر في كل شيء، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، خدميا، ما جعل من مهمة الشعب والدولة في 30 يونيو معركة أصعب تحولت من ميدان الثورة إلى ميدان البناء والتعمير، معركة قادتها مؤسسات الدولة بعد سقوك الإخوان وآمن بها الشعب وتحمل من أجل تحقيقها وبناء حلمه فى خطوات نرصدها في الفيديو التالي.


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