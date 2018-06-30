فيديو.. ثورة 30 يونيو.. من ميادين التظاهر إلى ميادين البناء والتعمير

كتب ــ أحمد حسن

كانت الأجواء قبل ثورة 30 يونيو تنذر بأزمة كبيرة على مستوى الإسكان والتعمير فى مصر، كساد وركود فى سوق العقارات، تلاعب مافيا الشقق بحقوق الشعب، كوارث متوقعة من المناطق العشوائية الخطرة، حتى جاءت ثورة الشعب لتنطلق إلى ميادين التظاهر ومنه إلى ميادين البناء والتعمير، فحققت على مدار 5 سنوات.

عانت مصر كثيرا أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية

اكتظت الميادين بالمتظاهرين المطالبين بحقوقهم المنهوبة فى عهد الجماعة ورئيسها المعزول

وبعد تخلص البلاد من هذه الجماعة وأتباعها..

انطلقت مسيرة التطوير والإنجاز فى كافة المجالات وعلى رأسها قطاع الإسكان ومنها: