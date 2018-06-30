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فيديوجراف.. 10 معلومات عن الاتفاق الروسى الأمريكى بشأن الجنوب السورى

السبت، 30 يونيو 2018 07:57 م
فيديوجراف.. 10 معلومات عن الاتفاق الروسى الأمريكى بشأن الجنوب السورى الجيش السورى يستعيد درعا
كتب: محمد الأحمدى
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يشهد الجنوب السورى خلال الأيام الماضية العديد من المواجهات العسكرية بين الفصائل المسلحة والجيش السورى، وخصوصا فى مدينة درعا.

وأوضح فيديوجراف نشره موقع سكاى نيوز عربية، أبرز نقاط التفاهم الأمريكى الروسى جنوب سوريا وتتمثل فى الآتى.

1 – عودة قوات الجيش السورى إلى الجنوب.

2 - إنهاء دور إيران بالجنوب السورى.

 3 – توجه مسلحى المعارضة فى الجنوب نحو إدلب.

4 – الهجوم على ريف درعا الشرقى والمدينة وصولا إلى معبر نصيب.

5 – تأجيل الهجمات على القنيطرة والقسم الغربى من اتفاق خفض التصعيد.

6 – رفع واشنطن الغطاء العسكرى على فصائل الجبهة الجنوبية.

7 – عدم قبول لاجئين سوريين فى الأردن.

8 – فتح 4 معابر لدخول المدنيين كما حدث فى غوطة دمشق وشرق حلب.

9 – تنسيق عسكرى بين إسرائيل وموسكو يقبل بوجود الجيش بالجنوب.

10 – إبعاد إيران عن حدود الأردن وخط فك الاشتباك فى الجولان.

 

 


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