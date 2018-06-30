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فيديوجراف.. جامبيا تعرض ممتلكات رئيسها الهارب فى غينيا الاستوائية للبيع

السبت، 30 يونيو 2018 07:37 م
فيديوجراف.. جامبيا تعرض ممتلكات رئيسها الهارب فى غينيا الاستوائية للبيع الرئيس الجامبى يحيى جامع
كتب: محمد الأحمدى
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تسعى جامبيا لتقليل الديون التى تعيق اقتصادها، والتى تراكمت عليها خلال عقود من حكم الرئيس يحيى جامع الهارب إلى غينيا الاستوائية، وفى هذا الإطار أعلنت بيع عدة طائرات، وأسطولاً من السيارات الفاخرة كانت مملوكة له.

وأوضح فيديوجراف نشرته سكاى نيوز، أبرز ممتلكات الرئيس والتى تتمثل فى 5 طائرات كبيرة، و 30 سيارة فارهة، وأراض سياحية، حيت تأمل فى جمع 10 ملايين دولار من البيع لاستغلها فى مشروعات الصحة والتعليم والزراعة.

وكانت حكومة جامبيا قد باعت قطعان ماشيه امتلكها الرئيس السابق يحيى جامع.

وترك جامع السلطة بعد 22 عاما فى الحكم، واستولى على السلطة فى انقلاب عام 1994، وتشتبه الحكومة فى سرقته 50 مليون دولار.

 

 


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