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ضبط 7 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية

السبت، 30 يونيو 2018 03:34 م
ضبط 7 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية بالدقهلية جانب من المضبوطات
شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط عدد من التشكيلات العصابية المتورطة فى سرقة الدراجات النارية، كان مجملها  " 7 " تشكيلات عصابية - " 21 " متهما - عدد " 65 " دراجة نارية مضبوطة ، و " 7 " قضايا سرقات من فئات أخرى  .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية ، و مجموعات عمل من ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث المراكز والأقسام ،  استهدفت الكشف عن القائمين بهذا النشاط الإجرامى وضبطهم ، و تم العمل على نحو جماعى بكافة مراكز وأقسام المديرية وأمكن عن طريق تكثيف التحريات وتحليل وقائع السرقات من حيث التوقيت والمكان والأسلوب، ضبط عدد من التشكيلات العصابية.

جاء ذلك تعدد وقائع سرقات الدراجات النارية وتشكيل ذلك خطورة على الأمن بشقيه الجنائى والسياسى،  لما أظهرته المتابعة من استخدام هذه الدراجات النارية فى الجرائم الجنائية والسياسية فضلاً على تزايد هذا النمط من الجريمة فى الآونة الأخيرة، وعليه وجه اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية ، العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بالكشف عن الجناة والمتورطين.

 

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