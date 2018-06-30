صور.. حركة لبنانية تنظم وقفة أمام سفارة مصر ببيروت احتفالا بذكرى 30 يونيو

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نظمت حركة الناصريين المستقلين المرابطون اللبنانية وقفة أمام السفارة المصرية فى بيروت إحياءً لذكرى ثورة الـ 30 من يونيو، وتقديرا للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصرى الذى استرد ثورة 25 يناير من عصابة الجماعة الإرهابية.

وبشعار من أجل مصر مستقرة وآمنة، أحيت حركة الناصريين المستقلين المرابطون اللبنانية لقاءً جماهيريًا حاشدًا دعمًا وتحية للمصريين ورئيسًا وقيادةً وخير أجناد الأرض قواتنا المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو أمام سفارة جمهورية مصر العربية فى بيروت.

وخلال كلمته حيا العميد مصطفى حمدان، الشعب المصرى وخير أجناد الأرض القوات المسلحة المصرية، مضيفا: "أننا اليوم نقف فى ذكرى ثورة 30 يونيو هذه الثورة التى قام بها اهلنا المصريين على ارض مصر المحروسة، يومها خرج المصريون بحماية خير أجناد الأرض القوات المسلحة المصرية لتسترد ثورة 25 يناير من عصابات الإخوان المتأسلمين".

وتابع حمدان: "خرح أبناء مصر وهم على يقين أبدًا ودائمًا أن أمتنا العربية كلها مع مصر، خرجوا لتكون مصر أمنة ومستقرة وكان القرار العظيم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بحماية أهل مصر، واليوم أنتم يا أهلنا اللبنانيين، أتيتم إلى سفارة جمهورية مصر العربية لتؤكدوا ونؤكد معكم أن مصر هى الصخرة التى تحمى وعليها تستقر هذه الأمة، والصقيع الذى أسموه عربيًا زورًا وبهتانًا رعاع عصابات الإخوان المتأسلمين نقول لهم فى بداية المرحلة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى أن مصر ستبقى دائما عربية وقائدة ومنارة لأمتها، ولن يستطيع إرهابكم أن ينال من عزة وكرامة أهلنا المصريين".



حركة الناصريين اللبنانية



حركة الناصريين المستقلين المرابطون اللبنانية



حركة ناصرية