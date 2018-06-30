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صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك

السبت، 30 يونيو 2018 11:39 م
صور.. المصريون يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو فى شوارع نيويورك احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو فى نيويورك
كتب رامى محيى الدين
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شارك القارئ محمد الششتاوى من أهالى المحلة بمجموعة صور لاحتفالات المصريين المقيمين بنيويورك بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأظهرت الصور أفراد الجالية المصرية الذين خرجوا إلى الميادين رافعين الأعلام المصرية ومنهم من يرتدى تيشيرتات مكتوب عليها "I love Egypt" أنا أحب مصر باللغة الإنجليزية.

احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو فى نيويورك (1)
 

 

احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو فى نيويورك (2)
 

 

احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو فى نيويورك (3)
 
 
احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو فى نيويورك (6)
 

 

احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو فى نيويورك (7)
 

 

احتفالات المصريين بذكرى 30 يونيو فى نيويورك (8)
 

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