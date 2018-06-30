video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 09:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. الجالية المصرية فى فرنسا تنظم حملة لدعوة السياح لزيارة مصر

السبت، 30 يونيو 2018 08:32 م
صور.. الجالية المصرية فى فرنسا تنظم حملة لدعوة السياح لزيارة مصر الجالية المصرية فى فرنسا تنظم حملة لدعوة السياح لزيارة مصر
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

بمناسبة مرور 5 سنوات على ثورة 30 يونيو، نظمت الجالية المصرية فى فرنسا احتفالية خاصة بقيادة جمعيتى "لم الشمل" وبيت العيلة" من أجل دعوة الفرنسيين لزيارة المعالم السياحية فى مصر، ومدى التغيرات الإيجابية التى حلت بمصر عقب ثورة يونيو، والتى شهدت تكاتف من القوات المسلحة مع أبناء الشعب المصرى الذى أراد التغيير، وإنهاء حكم الإخوان.

 

ابناء الجالية المصرية فى فرنسا
ابناء الجالية المصرية فى فرنسا

أقيمت الحملة الدعائية التى حملت شعار "مرحبا بكم فى مصر" اليوم السبت، فى ساحة سان ميشيل فى الحى اللاتينى وهو من أكبر الميادين الفرنسية التى تعج بالسياح الأجانب لدعوتهم لزيارة مصر.

وأشارت جمعيتا "لم الشمل" و"بيت العيلة" أنه منذ شهر ونصف تم تقديم مشروع للسلطات الفرنسية لإحياء يوم فى حب مصر والدعوة للسياحة لمصر، والمشروع عبارة عن مسيرات بسيارات كبيرة مكشوفة تحمل بنرات مصورة للمناطق السياحية مكتوبة باللغتين الفرنسية والإنجليزية مصحوبة بشاشات عرض وسماعات وأغانى وطنية لداليدا، وهدايا عينية تذكارية لمصر توزع على المارة والأطفال.

 

توزيع الهدايا على الاجانب فى فرنسا
توزيع الهدايا على الاجانب فى فرنسا

وطالب أبناء الجالية المصرية فى باريس السلطات الفرنسية، بمسار يمر بالشانزليزيه وساحة الكونكورد وبرج إيڤل، لكن السلطات رفضت المشروع للدواعى الأمنية، حتى تمت الموافقة على وقفات دعائية فقط للسياحة، وقدمت السلطات الفرنسية تعاوناً كبيراً فى هذا الإطار.

 

 

جانب من الحملة الدعائية

 

جانب من الحملة الدعائية

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة مرحبا بكم فى مصر
حملة مرحبا بكم فى مصر

 

هدايا تذكارية
هدايا تذكارية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المصريون فى أمريكا يحتفلون بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى: اليوم فرحة لكل مصرى وشكرا للجيش

المصريون فى فرنسا يحتفلون بذكرى 30 يونيو برفع الأعلام وصور السيسى

مصر

فرنسا

باريس

حملة دعائية

سياح




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة