صور.. الجالية المصرية فى فرنسا تنظم حملة لدعوة السياح لزيارة مصر

كتب- هاشم الفخرانى

بمناسبة مرور 5 سنوات على ثورة 30 يونيو، نظمت الجالية المصرية فى فرنسا احتفالية خاصة بقيادة جمعيتى "لم الشمل" وبيت العيلة" من أجل دعوة الفرنسيين لزيارة المعالم السياحية فى مصر، ومدى التغيرات الإيجابية التى حلت بمصر عقب ثورة يونيو، والتى شهدت تكاتف من القوات المسلحة مع أبناء الشعب المصرى الذى أراد التغيير، وإنهاء حكم الإخوان.



ابناء الجالية المصرية فى فرنسا

أقيمت الحملة الدعائية التى حملت شعار "مرحبا بكم فى مصر" اليوم السبت، فى ساحة سان ميشيل فى الحى اللاتينى وهو من أكبر الميادين الفرنسية التى تعج بالسياح الأجانب لدعوتهم لزيارة مصر.

وأشارت جمعيتا "لم الشمل" و"بيت العيلة" أنه منذ شهر ونصف تم تقديم مشروع للسلطات الفرنسية لإحياء يوم فى حب مصر والدعوة للسياحة لمصر، والمشروع عبارة عن مسيرات بسيارات كبيرة مكشوفة تحمل بنرات مصورة للمناطق السياحية مكتوبة باللغتين الفرنسية والإنجليزية مصحوبة بشاشات عرض وسماعات وأغانى وطنية لداليدا، وهدايا عينية تذكارية لمصر توزع على المارة والأطفال.



توزيع الهدايا على الاجانب فى فرنسا

وطالب أبناء الجالية المصرية فى باريس السلطات الفرنسية، بمسار يمر بالشانزليزيه وساحة الكونكورد وبرج إيڤل، لكن السلطات رفضت المشروع للدواعى الأمنية، حتى تمت الموافقة على وقفات دعائية فقط للسياحة، وقدمت السلطات الفرنسية تعاوناً كبيراً فى هذا الإطار.

جانب من الحملة الدعائية



جانب من الحملة



حملة مرحبا بكم فى مصر