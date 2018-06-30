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صور.. الأتوبيس النهرى يسير رحلاته بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو

السبت، 30 يونيو 2018 12:21 م
صور.. الأتوبيس النهرى يسير رحلاته بنصف الثمن احتفالا بـ30 يونيو أتوبيس نهرى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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شهد الأتوبيس النهرى بمرسى ماسبيرو، ازدحاما وإقبالا كبير من المواطنين، بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو، خاصة مع تخفيض هيئة النقل العام لسعر تذكرة الركوب لنصف الثمن.

ورصد "اليوم السابع" الإقبال المتزايد على مرسى ماسبيرو النهرى، حيث عبر الزوار عن سعادتهم بتخفيض التذاكر.

وقال حسين على المسئول عن الرقابة على الأتوبيس النهرى، إن إدارة الأتوبيس النهرى سيرت 11 رحلة منذ صباح اليوم، حيث تم تسيير 10 رحلات لجامعة القاهرة، ورحلة واحدة للقناطر الخيرية ذهاب وعودة مشيرا إلى أن ذلك يعد إقبال كبير وفى تزايد مستمر.

وأضاف حسين على، أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وجها بتخفيض ثمن التذكرة 50% ليكون ثمن التذكرة لرحلة القناطر 10 جنيهات ذهاب، وعودة بدلا من 20 جنيها، و1.5 جنيه بدلا من 3 جنيهات، ما أدى لزيادة الإقبال.

 
 
احتفال المصريين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه
 
 
احتفال المصريين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه
 
 
احتفال المصريين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه
 
احتفال المصريين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه
 
احتفال المصريين بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيه

 


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