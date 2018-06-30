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صور.. افتتاح فرعين للمركز العلمى بقنا وأسيوط

السبت، 30 يونيو 2018 10:32 م
صور.. افتتاح فرعين للمركز العلمى بقنا وأسيوط نقابة العلميين
كتبت آية دعبس
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افتتحت نقابة العلميين، مقر صيانة وإصلاح أجهزة البحث العلمية المستخدمة فى المراكز البحثية والتعليمية، وذلك بحضور المهندس محمد نجيب الجندى مدير عام المركز العلمى للصيانة والتدريب، ومجموعة من المهندسين المتخصصين الأكفاء فى هذا المجال برفقة رئيس فرع نقابة العلميين بقنا.

كما أجرت النقابة زيارة لجامعة جنوب الوادى بقنا، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمركز العلمى للصيانة والتدريب، تزامنا مع افتتاح مقر دائما لفرع المركز بمقر نقابة العلميين بقنا، لافته إلى أن المركز مستعد لتقديم خدماته لعمل صيانة وإصلاح جميع الأجهزة البحثية والعلمية وتوقيع بروتوكولات مع الجهات الراغبة فى الاستفادة من خدمات المركز تحت رعاية النقابة، ووفقا لبنود بروتوكول التعاون بين المركز والجهات المستفيدة من خدماته بمحافظة قنا، والمحافظات المجاورة لها.

ووافق رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد جعيص، على بروتوكول التعاون وأرسله للشئون القانونية للمراجعة، حيث تم مراجعته، وإرسال الصورة النهائية حتى يتم التوقيع عليه.

جاء ذلك فى إطار الخدمات المجتمعية التى تؤديها نقابة العلمين، فى التوسع فى مجال الخدمات التى تؤديها النقابة للمجتمعات المحيطة بها، وخاصة فى خدمة المراكز البحثية.

 

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