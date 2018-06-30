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صحيفة: السعودية تعتبر تشكيل الحكومة اللبنانية شأنا داخليا ولا تتدخل فيه

السبت، 30 يونيو 2018 10:24 ص
صحيفة: السعودية تعتبر تشكيل الحكومة اللبنانية شأنا داخليا ولا تتدخل فيه سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى
أ ش أ
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نقلت صحيفة (الجمهورية) اللبنانية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة واللصيقة بالموقف السعودى إزاء تشكيل الحكومة فى لبنان"، تأكيد الرياض أنها تعتبر تشكيل الحكومة اللبنانية شأنا داخليا، وأنها لا تتدخل فى عملية التشكيل بأى صورة من الصور.

وذكرت الصحيفة – فى عددها الصادر اليوم نقلا عن تلك المصادر التى لم تسمها – أن المملكة العربية السعودية تحبذ أن يتم الانتهاء من تشكيل الحكومة اللبنانية "اليوم قبل الغد" لما لذلك من تأثيرات إيجابية على مستقبل العلاقات اللبنانية – السعودية.

وأضافت المصادر للصحيفة، "هناك عقد درزية ومسيحية إلى جانب عقدة تمثيل سنة فريق 8 آذار هى التى تعوق تأليف الحكومة فى لبنان، ولا علاقة للمملكة العربية السعودية بها"، مشيرة إلى أن المملكة "التى ترفض تدخل الآخرين فى شئونها كيف لها أن تسمح لنفسها أن تتدخل فى شئون الغير، ولماذا يلقى الاتهام على المملكة بتعطيل تأليف الحكومة ولا يلقى على إيران التى تبالغ فى المطالبة بحقائب وزارية سيادية لحلفائها فى لبنان".

 


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