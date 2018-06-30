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السبت، 30 يونيو 2018 07:01 م
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صحيفة الحياة فى بيروت تقفل أبوابها لأسباب مالية بعد 7 عقود من انطلاقها

السبت، 30 يونيو 2018 05:01 م
صحيفة الحياة فى بيروت تقفل أبوابها لأسباب مالية بعد 7 عقود من انطلاقها لوجو الحياة
أ ف ب
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أقفلت صحيفة "الحياة"، مكتبها فى لبنان، اليوم السبت، بعد شهر من توقف طبعتها الورقية فى بيروت، حيث تأسست قبل أكثر من سبعة عقود، جراء أسباب مالية، وفق ما تم ابلاغ العاملين فيها.

وقال موظف مسؤول فى الصحيفة، رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، "اليوم يغلق مكتب بيروت أبوابه بعدما احتجبت الطبعة الورقية عن الصدور مطلع الشهر الحالى".

وأوضح أن "اقفال المكتب يندرج فى إطار قرار بإغلاق كافة المكاتب الخارجية للصحيفة لأسباب مالية، ويأتى بعد انتقال المقر الرئيسى من لندن الى دبى" مطلع العام.

ويعمل فى مكتب بيروت التابع ل"دار الحياة" نحو مئة موظف، نصفهم من الصحفيين الذين يتوزعون على جريدة "الحياة" ومجلة "لها" الفنية والاجتماعية المتنوعة.

 

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