شرطة أمريكا: منفذ هجوم "ذا كابيتال جازيت" شوه بصماته

كتب: أحمد علوى

كشفت مصادر أمنية فى شرطة أنابوليس الأمريكية، إن منفذ الهجوم على صحيفة "ذا كابيتال جازيت، والذى يدعى جارود وارن راموس، وفى الثلاثينيات من عمره، كان قد قام بتشويه بصمات أصابع يده قبل تنفيذ الواقعة ليصعب عملية التعرف على شخصيته.

وأشار المصدر ذاته، أن منفذ الهجوم لم يكن يحمل أى بطاقة تعريفية حين تم إلقاء القبض عليه، وأن عملية التعرف على هويته تمت عبر أنظمة التعرف على الوجوه، فى حين أشار مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى أنه يبحث فى مسكن يعود لراموس.

وأضاف المصدر، أن عناصر الأمن عثرت على راموس مختبأ أسفل أحد المكاتب فى الصحيفة بعد تنفيذ هجومه الذى أودى بحياة خمسة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين بجروح، لافتين إلى أن راموس "شوه" بصمات أصابعه ليصعّب عملية التعرف عليه.