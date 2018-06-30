video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 30 يونيو 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة أمريكا: منفذ هجوم "ذا كابيتال جازيت" شوه بصماته

السبت، 30 يونيو 2018 03:46 م
شرطة أمريكا: منفذ هجوم "ذا كابيتال جازيت" شوه بصماته الشرطة الأمريكية -أرشيفية
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

كشفت مصادر أمنية فى شرطة أنابوليس الأمريكية، إن منفذ الهجوم على صحيفة "ذا كابيتال جازيت، والذى يدعى جارود وارن راموس، وفى الثلاثينيات من عمره، كان قد قام بتشويه بصمات أصابع يده قبل تنفيذ الواقعة ليصعب عملية التعرف على شخصيته.

وأشار المصدر ذاته، أن منفذ الهجوم لم يكن يحمل أى بطاقة تعريفية حين تم إلقاء القبض عليه، وأن عملية التعرف على هويته تمت عبر أنظمة التعرف على الوجوه، فى حين أشار مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى أنه يبحث فى مسكن يعود لراموس.

وأضاف المصدر، أن عناصر الأمن عثرت على راموس مختبأ أسفل أحد المكاتب فى الصحيفة بعد تنفيذ هجومه الذى أودى بحياة خمسة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين بجروح، لافتين إلى أن راموس "شوه" بصمات أصابعه ليصعّب عملية التعرف عليه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس اليمنى يؤكد أهمية دور القضاء ويشيد بجهود القضاة

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل الصين قبل نهاية فترة خدمته

الأوبرا تطلق مهرجانها الصيفى بـ58 حفلا فنيا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

الشرطة الامريكية

امريكا

كابيتال جازيت

اخبار العالم




لا تفوتك
فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

فى ذكرى 30 يونيو.. السيسى: "فى مثل هذا اليوم تحدى المصريون التحدى ذاته"

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

روسيا: 2.163 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر خلال 4 أشهر

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الجاليات المصرية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. أغانٍ وطنية وصور الرئيس السيسى فى الاحتفالات بموسكو.. واستعدادات خاصة لاستقبال المصريين فى أمستردام.. وعرض فيلم وثائقى عن "الثورة ضد حكم الإخوان" فى باريس

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

الأهلى يبدأ رحلة تحصين لاعبيه من إغراءات الدولارات داخليا وخارجيا خوفا من "فتنة" الرحيل.. الأحمر يرفض عرض الـ72 مليون جنيه لشراء محمد الشناوى.. والثلاثى الأفريقى ممنوع من الاحتراف لاستعادة الكأس الأفريقية

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

فينجادا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الفراعنة بعد رحيل كوبر

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

انسى الترهلات.. 8 وصفات منزلية لعضلات بطن مشدودة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة