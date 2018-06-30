س و ج.. كل ما تريد معرفته عن دور هيئة القناة فى تنمية المشروعات وجذب الاستثمار

الإسماعيلية – جمال حراجى

استطاعت قناة السويس تحقيق العديد من الطفرات خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة للملاحة، والتى وفرت فى عدد ساعات العبور وانتظار السفن فى القناة، وبمناسبة انتهاء العام المالى وتحقيق القناة إيرادات وصلت إلى 5.6 مليار دولا بزيادة 600 مليون دولار عن العام الماضى بحسب تصريحات الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

"اليوم السبع" تجيب عن بعض الأسئلة التى تدور فى أذهان البعض منا، ومنها دور قناة السويس الجديدة وما جدواها ومشروعات الهيئة فى تطوير العمل بمشروعات قناة السويس.

ما دور قناة السويس الجديدة من حيث عبور السفن وعامل الأمان الملاحى للسفن؟

لعبت القناة الجديدة دوراً هاماً فى مواجهة تحديات المنافسة بتقليل زمن الانتظار والعبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط بما انعكس على انخفاض التكلفة الإجمالية للرحلة البحرية لملاك السفن وساهم فى خدمة حركة التجارة العالمية بوصول الغذاء والدواء والوقود وغيرها من البضائع الرئيسية بشكل أسرع، علاوة على دور القناة الجديدة فى زيادة عامل الأمان الملاحى للسفن العابرة بعد تعزيز قدرتها على مواجهة المواقف الطارئة فى رسالة طمأنة واضحة لملاك ومشغلى السفن بأن قناة السويس ستظل الممر الملاحى الأسرع والأقصر والأكثر أماناً.

هل نجحت القناة الجديدة فى خلق مجتمعات عمرانية خلال السنوات الماضية؟

نجحت القناة الجديدة فى خلق حياة جديدة فى محيطها وذلك وفق مخطط واعد لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة المُخطط إنشاؤها لاستيعاب متطلبات التنمية بالمنطقة التى تتضمن ستة موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية متطورة، لتحذو بذلك حذو قناة السويس الأم والتى كانت سبباً فى إنشاء مدينتى الإسماعيلية وبورسعيد قديماً.

هل أصبحت قناة السويس الخيار الأمثل للخطوط الملاحية الكبرى بعد مشروع القناة الجديدة؟

نجحت قناة السويس خلال العام المالى 2017/2018 فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم فى أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن بعد زيادة أبعادها وعمقها ومناطق الازدواج بها عقب افتتاح "مشروع قناة السويس الجديدة"، حيث توالى عبور سفن الحاويات الأكبر فى العالم لقناة السويس مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحرى.

هل نجحت القناة فى استحداث نظام الفاتورة الشاملة الموحدة والدفع الإلكترونى فى التعامل مع العملاء؟

أعلنت قناة السويس عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحده فى التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس، وجذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، بتبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة فى فاتورة موحدة بدلاً من تعدد الجهات التى تقوم بتحصيل الرسوم، بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل وباقى الجهات المختصه بالدولة.

ما عدد المعديات للربط بين ضفتى القناه وسيناء؟

تشغيل محاور العبور لسيناء بالمعديات وعددها 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة تتضمن 13 معدية جديدة منها 7 معديات بحمولة 320 طنا، و6 معديات أخرى حمولة 210 أطنان.

ما الدور الذى تقوم به هيئة قناة السويس فى خدمة المواطنين وإنشاء الكبارى العائمة؟

قامت هيئة قناة السويس بدور مهم فى إنشاء الكبارى العائمة على طول القناة لتوفير الجهد والوقت على المواطنين، حيث بدأت المرحلة الأولى بإنشاء كوبرى النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبرى الشهيد أحمد المنسى بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة شرق، وجارى استكمال مشروع الكبارى العائمة بإنشاء 2 كوبرى عائم فى منطقة سرابيوم وكوبرى آخر بمنطقة الشط بمحافظة السويس.

ما المشروعات والتعاقدات التى أبرمتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا مع شركات ومؤسسات؟

تبذل الهيئة الاقتصادية جهوداً مكثفة فى جذب مستثمرين جدد للمنطقة، من خلال تبنى آليات تسويقية جديدة والحرص على التواجد فى المحافل الدولية للإعلان عن الحوافز الاستثمارية والفرص التنموية التى تتمتع بها المنطقة، وقد أسفرت عن: التعاقد مع شركة موانئ دبى العالمية لتنمية وتطوير 96 كيلو مترا مربعا بالعين السخنة ، والتعاقد مع شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة كمطور صناعي لتنمية 16 كيلو مترا مربعا على عدة مراحل خلال عشر سنوات بإجمالى استثمارات 4 مليارات دولار توفر 300 ألف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

الاتفاق مع شركة سيمنز العالمية لإنشاء مراكز تدريب متقدمة للعمالة الفنية المصرية بهدف تقديم الدعم اللازم لإنشاء وتشغيل مركز التدريب الفنى بالعين بالسخنة والمعاونة فى عقد بروتوكولات تعاون مع مراكز التدريب، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير بعض المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني في منطقة قناة السويس، وإنشاء مراكز تدريب فنية في بورسعيد والإسماعيلية على غرار مركز التدريب الفني الجاري إنشاؤه في منطقة العين السخنة، وتوقيع 6 عقود جديدة مع مستثمرين ما بين مطورين مصريين وأجانب، لتطوير وتنمية المنطقتين الشمالية والجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك على هامش منتدى شباب العالم والذى تم عقده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ، وبلغت إجمالى استثمارات هذه العقود 40 مليار دولار وتوفر أكثر من مليون فرصة عمل للشباب المصرى، وتوقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة أجيليتي الرائدة فى مجال تقديم الخدمات اللوجيستية عالمياً، لإنشاء مركز لوجيستي عالمى فى منطقة شرق بورسعيد لتعزيز استيراد وتخزين المواد الخام وتصدير وتوزيع البضائع الوسيطة والنهائية، كما ستعمل الشركة على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية بما فى ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية بحيث يساهم فى سرعة تداول السلع وتعزيز سلاسل الإمداد بطريقة سريعة وآمنة وزيادة القيمة المضافة وتخفيض تكاليف سلسلة الإمدادات للعمليات الصناعية فى المناطق المختلفة للمنطقة الاقتصادية، وتوقيع إتفاقية إطارية بشأن إنشاء المنطقة الروسية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك على ثلاث مراحل تبلغ مساحة المرحلة الأولى منهم 5.5 مليون متر مربع.